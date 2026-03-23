¿De novio? Aseguran que Franco Colapinto está de novio con una actriz de Hollywood Sin confirmación oficial, crecen los rumores e indicios sobre una relación que habría comenzado hace meses. ¿Se hará oficial el próximo fin de semana durante el GP de Japón? + Seguir en







Aseguran que el piloto mantiene un romance con la actriz Maia Reficco Jayce Illman/Getty Images

Según versiones difundidas en programas de espectáculos, Franco Colapinto y Maia Reficco estarían en pareja, aunque ninguno de los dos lo haya confirmado públicamente. Las especulaciones se apoyan en supuestos encuentros en Europa y en interacciones en redes sociales que no pasaron inadvertidas para sus seguidores.

El tema tomó impulso a partir de lo expuesto por el periodista Gustavo Méndez en el ciclo La mañana de Moria, donde afirmó que el vínculo habría evolucionado desde fines de 2025 hasta consolidarse en una relación más estable en lo que va de 2026. Siempre en el terreno de las versiones, también se señaló que la actriz habría pasado más tiempo en Madrid, lo que facilitaría la cercanía con el piloto.

En ese contexto, se mencionan supuestas apariciones de la pareja en ciudades europeas como Lugano y Mónaco, donde habrían sido vistos caminando juntos o compartiendo salidas. Sin embargo, estos episodios no cuentan con confirmación directa de los protagonistas y se sostienen en testimonios y reconstrucciones periodísticas.

Las redes sociales aportaron otro capítulo a la historia. Seguidores detectaron publicaciones y comentarios cruzados que alimentaron las sospechas, como imágenes compartidas sin menciones explícitas o intercambios con tono cómplice. Estos gestos, habituales en el ecosistema digital, fueron interpretados como señales de cercanía.

Mientras tanto, ambos continúan enfocados en sus respectivas carreras. Colapinto se prepara para el Gran Premio de Japón, mientras que Reficco mantiene su proyección en la actuación, con trabajos recientes en Estados Unidos. En ese marco, las versiones sobre su vida personal conviven con agendas profesionales de alto perfil.

Por ahora, todo se mantiene en el plano de las especulaciones mediáticas. Sin declaraciones oficiales, la historia se construye a partir de indicios, comentarios televisivos y lecturas de redes, en un terreno donde la confirmación sigue siendo una incógnita.