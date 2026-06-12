12 de junio de 2026 Inicio
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La increíble historia de Lionel Messi con un rival que se volvió viral

A días del debut de la Selección en el Mundial, el 10 sigue siendo la principal atracción para propios y extraños.

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El saludo que sorprendió a Messi luego de la victoria 3-0 ante Islandia.

El saludo que sorprendió a Messi luego de la victoria 3-0 ante Islandia.

Redes sociales
  • Lionel Messi regresó a las canchas con gol incluido en la victoria 3-0 de Argentina sobre Islandia.
  • Una vez finalizado el encuentro, un jugador islandés se acercó al capitán argentino y lo sorprendió con una inesperada pregunta.
  • El atacante se desempeña en el fútbol sueco y recientemente comenzó a dar sus primeros pasos con la selección mayor de su país.
  • La reacción de Messi al descubrir quién era el jugador despertó nostalgia y generó repercusión en las redes sociales.

La Selección Argentina cerró su preparación rumbo al Mundial con una goleada por 3-0 a Islandia con goles de Valentín Barco, Lionel Messi y Thiago Almada. De esta manera, llega con buenas sensaciones para el debut frente a Argelia el próximo martes 16 de junio.

Hoy debutan Canadá y Estados Unidos.
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Messi
Messi y su gol de penal frente a Islandia.

Messi y su gol de penal frente a Islandia.

Lo más importante que dejó el partido fue el regreso de Lionel Messi, que entró promediando el segundo tiempo y en pocos minutos generó la jugada que derivó en el penal que él mismo transformó en gol. El capitán no sumó minutos en el amistoso previo y había generado dudas desde lo físico tras pedir el cambio en su último duelo con Inter Miami el 24 de mayo.

Tras terminar el partido y saludar uno por uno a los jugadores islandeses, se le acercó un tal Daníel Gudjohnsen, hijo de Eidur, ex compañero de la Pulga en Barcelona. “¿Te acordás quién soy?”, inició el joven delantero que desconcertó a Messi. “El Hijo de Gudjohnsen”, agregó. De esta manera, el 10 lo reconoció y le preguntó cómo andaba su padre, con quien compartió equipo durante cuatro temporadas.

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Quién es el jugador de Islandia que saludó a Messi tras el partido y se volvió viral

Daníel Gudjohnsen es un delantero islandés de 20 años que juega en el Malmo de Suecia. Proviene de una familia con tradición futbolera ya que tanto su abuelo como su padre jugaron en la selección de su país. De chico pasó por las inferiores del Barcelona y luego se fue al Real Madrid, donde terminó de formarse para dar el salto al fútbol profesional en el club sueco en donde se desempeña actualmente.

Gudjohnsen Selección
Debut de Daníel en la Selección de Islandia.

Debut de Daníel en la Selección de Islandia.

Debutó con la Selección mayor el año pasado por las Eliminatorias Europeas en la victoria 5-0 ante Azerbaiyán. Jugó un total de 5 partidos, no anotó ni asistió y tampoco logró la clasificación al Mundial. Frente a Argentina entró faltando 7 minutos y disputó su primer amistoso. Tras el final del encuentro se dio a conocer luego de protagonizar un cálido saludo con Lionel Messi.

El astro argentino compartió plantel con su padre en el FC Barcelona desde 2006 hasta 2010 y juntos conquistaron un total de 6 títulos, entre los cuales destaca la Champions League de 2009. Tras el encuentro Messi habló sobre el saludo y confesó: “Me preguntó si me acordaba quién era y la verdad que no. Después me dijo que era el hijo de Gudjohnsen. Me acuerdo de haberlo visto en algún entrenamiento con el padre, pero era muy chico. Me sorprendió”.

Messi Gudjohnsen nene
Daníel de niño junto a Messi en Barcelona.

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