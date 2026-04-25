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Nuevas imágenes confirmarían el romance entre Franco Colapinto y Maia Reficco

El piloto argentino de Fórmula 1 y la actriz de Pretty Little Liars se mostraron juntos nuevamente. Los detalles de un encuentro que revoluciona el mundo del deporte y el espectáculo.

El piloto y la actriz se mostraron juntos en la previa a la presentación de la F1 callejera.

Ileana Brandan

El romance entre Franco Colapinto y Maia Reficco está prácticamente confirmado. Las nuevas imágenes de la pareja de famosos en un ámbito relajado, durante un almuerzo al aire libre, parecen dejar atrás la soltería del piloto argentino de la Fórmula 1.

El auto de Colapinto será un Lotus E20 modelo 2012.
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Presentaron el auto que usará Colapinto para la exhibición en Buenos Aires

El pilarense y la actriz marcarían un nuevo romance que involucra al mundo del espectáculo y el deporte. Colapinto está en Argentina para realizar una histórica exhibición de F1, este domingo 26 de abril en las calles de Buenos Aires. Este sábado se lo vio junto a la protagonista de Pretty Little Liars y se confirmó la noticia más esperada.

Los dos compartieron un asado en Estancia Vigil, en Cardales, junto al equipo del piloto y otros allegados. Hasta el momento, ni el corredor de Alpine ni la prensa de Reficco emitieron ningún comunicado, aunque, en la era de las redes, las imágenes que se viralizaron hablan por sí solas.

Franco Colapinto y Maisa Reficco

La pareja ya se había visto compartiendo una cena íntima en Palermo y visitando un kartódromo en Zárate, dando por hecho que hay una relación amorosa hace meses, a pesar de que los dos mantienen discreción con su vida privada. Si bien los dos viven en el exterior por sus compromisos laborales, coincidieron en el viaje para la exhibición del automovilista en la Argentina.

Qué es el Road Show de Franco Colapinto

El Road Show de Franco Colapinto es una show histórico de F1 que se realizará este domingo 26 de abril. El piloto argentino de la escudería Alpine manejará un monoplaza Lotus E20 (2012) en un circuito callejero improvisado en Palermo (Av. del Libertador y Sarmiento), marcando el regreso de la F1 a las calles de la ciudad tras 14 años.

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