IR A
IR A

Fotos y videos: cómo pasaron el Día del Padre en la concentración de la Scaloneta

A la distancia, los jugadores recibieron el cariño de sus familias a través de mensajes y publicaciones que celebraron su rol fuera de la cancha, mientras los hinchas se enternecieron con la faceta más íntima de los campeones del mundo.

Mensajes de amor y celebración inundaron las redes sociales de los jugadores de la Scaloneta. 

Mensajes de amor y celebración inundaron las redes sociales de los jugadores de la Scaloneta. 

Este domingo se celebró el Día del Padre y en la Scaloneta se vivió con una mezcla de nostalgia y orgullo. A la distancia, los jugadores de la Selección Argentina recibieron el cariño de sus familias a través de mensajes y publicaciones que celebraron su rol fuera de la cancha, mientras los hinchas se enternecieron con la faceta más íntima de los últimos campeones del mundo.

Lionel Messi anotó tres goles para la Selección argentina contra Argelia.
Te puede interesar:

Lionel Messi cambió su look antes del partido contra Austria y sorprendió a todos

Las dedicatorias de Emilia Ferrero para Julián Álvarez marcaron su primer festejo oficial como papá, con una foto de la araña sosteniendo a su bebé dormido en brazos que emocionó a los usuarios. En la misma onda, Yaz Jaureguy mostró al hijo de Valentín Barco con un body alusivo y un muñeco personalizado del lateral, una postal bien familiar que hizo sonreír a los hinchas.

Por otra parte, Lautaro Martínez ya viene con varios años de experiencia como papá y su pareja Agustina Gandolfo subió una postal familiar junto al Toro y sus hijos en medio de los festejos de un campeonato en Italia. La mendocina resumió el sentimiento de todas las familias con una dedicatoria que pegó fuerte: “Feliz Día del Padre. Pasión por compartir, por brindar, por estar”.

Entre los padres más jóvenes de la Scaloneta también hubo gestos cargados de emoción. Valentina Cervantes saludó a Enzo Fernández con una foto del volante junto a sus dos hijos en el predio, acompañada por la frase: “Feliz día al mejor papá del mundo, te amamos”.

Por otra parte, Karina Nacucchio, pareja de Gonzalo Cachete Montiel, conmovió al mostrar al defensor dándole la mamadera a su bebé recién nacido, junto a un mensaje directo: “Gracias por ser el mejor ejemplo para Thiagui y Juanita mi amor”.

En la misma sintonía, la esposa de Leandro Paredes compartió una postal bien familiar con sus tres hijos junto con un saludo especial que reflejó el orgullo y la ternura de su familia.

Por su lado, Ailén Cova compartió una imagen bien tierna de Alexis Mac Allister junto a Alaia, su beba de casi dos años, los dos mirando de costado en una postal que derritió corazones. La dedicatoria fue directa y emotiva: “Tu mejor faceta, sin dudas. Feliz día, papá, te amamos con todo nuestro corazón”, escribió Cova.

Y por último, Muriel Muri López Benítez, esposa de Lisandro Martínez compartió una historia en Instagram con una foto del Licha juno a unas palabras:“Feliz día al mejor papá del mundo. Gracias por tu amor tan profundo”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Eduardo Chacho Coudet llamó a Giovani Lo Celso para comunicarle que lo quiere en River

En medio del Mundial 2026, Coudet llamó a un jugador de la Selección para River: la respuesta del futbolista

Legrand elogió la personalidad del DT de la Selección argentina en la filmación y en la cancha.
play

Mirtha Legrand, sobre el encuentro con Scaloni: "Me encantó hacerlo con él, es amoroso"

Ecuador igualó sin goles con Curazao. El arquero caribeño, Eloy Room, fueuna de las figuras del partido. 

Mundial 2026: goleó Países Bajos, Alemania clasificó a 16avos y Ecuador se complicó

Montiel, afuera del partido vs. Austria.

Malas noticias para Scaloni: Montiel se lesionó y no jugará contra Austria

Messi pisó al defensor Mandi y no fue expulsado.

Argelia presentó un reclamo ante la FIFA por el arbitraje del partido frente a la Selección

El arquero del conjunto europeo eligió al portugues sobre el argentino.

Mundial 2026: la declaración del arquero de Austria antes del duelo contra Argentina que puede molestarle a Messi

últimas noticias

Javier Milei y Abelardo de la Espriella.

Milei celebró el triunfo de De la Espriella en Colombia: "El león y el tigre rugen en Latinoamérica"

Hace 11 minutos
La Diosa del verbo amar preocupó a sus fanáticos que no la vieron al 100% en sus últimas performances.

Preocupación por la salud de una famosa cantante: no se encuentra al 100% y canceló sus shows

Hace 15 minutos
Abelardo de la Espriella, candidato presidencial de Colombia.

Quién es Abelardo de la Espriella, el abogado que busca ser el Milei de Colombia

Hace 17 minutos
Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina.

La Iglesia advirtió por el clima social, la deshumanización y los "malos tratos" institucionales

Hace 18 minutos
Abelardo de la Espriella, candidato presidencial de Colombia.

Por un punto de diferencia, De la Espriella es el presidente electo de Colombia

Hace 57 minutos