Fotos y videos: cómo pasaron el Día del Padre en la concentración de la Scaloneta A la distancia, los jugadores recibieron el cariño de sus familias a través de mensajes y publicaciones que celebraron su rol fuera de la cancha, mientras los hinchas se enternecieron con la faceta más íntima de los campeones del mundo. Agregar C5N en









Mensajes de amor y celebración inundaron las redes sociales de los jugadores de la Scaloneta.

Este domingo se celebró el Día del Padre y en la Scaloneta se vivió con una mezcla de nostalgia y orgullo. A la distancia, los jugadores de la Selección Argentina recibieron el cariño de sus familias a través de mensajes y publicaciones que celebraron su rol fuera de la cancha, mientras los hinchas se enternecieron con la faceta más íntima de los últimos campeones del mundo.

Las dedicatorias de Emilia Ferrero para Julián Álvarez marcaron su primer festejo oficial como papá, con una foto de la araña sosteniendo a su bebé dormido en brazos que emocionó a los usuarios. En la misma onda, Yaz Jaureguy mostró al hijo de Valentín Barco con un body alusivo y un muñeco personalizado del lateral, una postal bien familiar que hizo sonreír a los hinchas.

Por otra parte, Lautaro Martínez ya viene con varios años de experiencia como papá y su pareja Agustina Gandolfo subió una postal familiar junto al Toro y sus hijos en medio de los festejos de un campeonato en Italia. La mendocina resumió el sentimiento de todas las familias con una dedicatoria que pegó fuerte: “Feliz Día del Padre. Pasión por compartir, por brindar, por estar”.

Entre los padres más jóvenes de la Scaloneta también hubo gestos cargados de emoción. Valentina Cervantes saludó a Enzo Fernández con una foto del volante junto a sus dos hijos en el predio, acompañada por la frase: “Feliz día al mejor papá del mundo, te amamos”.

Por otra parte, Karina Nacucchio, pareja de Gonzalo Cachete Montiel, conmovió al mostrar al defensor dándole la mamadera a su bebé recién nacido, junto a un mensaje directo: “Gracias por ser el mejor ejemplo para Thiagui y Juanita mi amor”.

En la misma sintonía, la esposa de Leandro Paredes compartió una postal bien familiar con sus tres hijos junto con un saludo especial que reflejó el orgullo y la ternura de su familia. Por su lado, Ailén Cova compartió una imagen bien tierna de Alexis Mac Allister junto a Alaia, su beba de casi dos años, los dos mirando de costado en una postal que derritió corazones. La dedicatoria fue directa y emotiva: “Tu mejor faceta, sin dudas. Feliz día, papá, te amamos con todo nuestro corazón”, escribió Cova. Y por último, Muriel Muri López Benítez, esposa de Lisandro Martínez compartió una historia en Instagram con una foto del Licha juno a unas palabras:“Feliz día al mejor papá del mundo. Gracias por tu amor tan profundo”.