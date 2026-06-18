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18 de junio de 2026 Inicio

Medios españoles aseguran que Enzo Fernández se convertirá en jugador de Real Madrid

El mediocampista, que está disputando el Mundial 2026, habría alcanzado un principio de acuerdo contractual con el club español, que le presentará próximamente la oferta al Chelsea.

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Según trascendió Enzo Fernández firmaría un contrato hasta 2032.

Según trascendió Enzo Fernández firmaría un contrato hasta 2032.

El mediocampista de la Selección argentina Enzo Fernández disputa su segundo Mundial y parece que ya tiene su futuro asegurado tras el torneo: medios españoles aseguran que habría logrado un acuerdo de palabra con Real Madrid, tras la llegada de José Mourinho como nuevo entrenador.

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Recientemente el club español cerró la llegada de Marc Cucurella compañero de Enzo en Chelsea, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries y Berrando Silva y pretenden seguir siendo líder en el marcado de pases con la incorporación del campeón del mundo.

Según consignan medios europeos, el Merengue habría llegado a un acuerdo de palabra con el ex – River y que en próximamente presentará una oferta formal al Chelsea. “El monto total de la operación podría superar los 100 millones de euros, ya que el club londinense lo ha tasado en 140 'Kilos', una cifra que los blancos desean abaratar con algún futbolista de por medio”, indicaron desde Sports.

Por su parte y en esa línea el periodista especializado en transferencias, Nicoló Schira, indicó: “Acuerdo de principio entre Real Madrid y Enzo Fernandez para un contrato hasta 2032. Real Madrid está ahora listo para presentar una oferta enorme a Chelssa para intentar fichar al mediocampista, quien quiere dejar Inglaterra y está presionando para unirse a Madrid”.

En tanto, desde Marca especificaron que el conjunto londinense “no se cierra a una venta y Xabi Alonso no quiere retener a ningún futbolista que no esté plenamente comprometido con el proyecto”, aunque también especificaron que “tampoco facilitará la salida de una de sus grandes estrellas”.

El campeón del mundo fue un jugador fundamental en el armado del equipo inglés durante esta temporada, donde jugó 54 partidos anotando 15 goles y dio 7 asistencias.

El interés del conjunto blanco por el ex – River viene desde hace meses, incluso el mediocampista había manifestado su intención de jugar en España, algo que le valió una dura sanción en Inglaterra, algo que lo dejó fuera de las canchas durante dos partidos.

Cuándo vuelve a jugar Enzo Fernández con la Selección argentina en el Mundial 2026

Enzo Fernández fue titular en el debut de la Selección argentina que le ganó por 3 a 0 a Argelia correspondiente al Grupo J en el Mundial 2026.

El próximo partido de la Albiceleste y que contaría con la presencia del mediocampista desde el arranque nuevamente será el lunes 21 de junio desde las 14 ante Austria en el Estadio Dallas.

Por su parte, el cierre de la fase de grupos concluirá con el choque frente Jordania el sábado 27 desde las 23, también en Dallas.

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