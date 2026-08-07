7 de agosto de 2026 Inicio
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Una figura de Telefe puso en duda su participación en un programa exitoso: "Hay muchas injusticias"

La panelista reconoció que atraviesa un momento complejo por las críticas que estuvo recibiendo. También cuestionó la intimación legal que recibió y habló sobre su futuro en el ciclo.

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La periodista se refirió a la carta documento que recibió.

La periodista se refirió a la carta documento que recibió.

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Laura Ubfal dejó abierta la posibilidad de alejarse de Gran Hermano Generación Dorada luego de expresar su malestar por distintas situaciones que atraviesa en torno al reality. La periodista aseguró que atraviesa un momento difícil y reconoció que le cuesta continuar con esta edición del programa.

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Durante una emisión de La Linterna, la panelista vinculó ese desgaste con las críticas que recibió en los últimos días y con la carta documento que le enviaron. Además, remarcó que su mayor patrimonio profesional es la confianza construida con el público a lo largo de su carrera.

"Estoy muy bajoneada. Lo único que yo tengo en este oficio que hago hace años es mi credibilidad. Ustedes me creen y yo se los agradezco, es la única carta que tiene un periodista cuando no tiene sobres", expresó. Luego también hizo referencia a las acusaciones de fraude que surgieron alrededor del ciclo y respondió: "Se sienten engañados, estafados, hablan de fraude. Esto es Gran Hermano, todo lo que piensan no es así. Obviamente que puede haber jugadas y movidas porque esto es una producción de tele".

Más adelante, reconoció el impacto que la situación tuvo en su presente laboral y dejó en duda su continuidad. "Me está costando mucho seguir adelante con esta edición y lo sabe la producción, es muy difícil", afirmó. Además, agregó: "A mí no me interesa que todo el resto de los panelistas sean contra mí. El juego no está afuera de la casa, está adentro. Me encantaría poder decir, sacar, poner, pero no soy quien".

Qué dijo Laura Ubfal sobre la carta documento

En el mismo descargo, la periodista se refirió a la carta documento que recibió y cuestionó el clima que, según ella, se generó alrededor del reality. "La maldad, la soberbia, tirar todo por la borda, hablar pestes de la gente, a mí no me gusta. Si dicen 'pero vos lo haces', lo hago porque llega un momento en donde no aguanto, pero no es algo que yo elegiría", sostuvo.

Laura Ubfal también manifestó que considera excesivo el nivel de conflicto que rodea al programa. "Me parece que un Gran Hermano no tendría por qué llegar a tanto", señaló antes de volver sobre la intimación legal que recibió. Sin dar a conocer quién envió la carta documento, explicó que provino de una participante del reality y cuestionó la decisión. "Bueno, nada, pavadas que se me dan ganas decir porque recibí una carta documento. ¿De quién? No les voy a decir", comentó.

Finalmente, argumentó que quienes ingresan al programa conocen de antemano el nivel de exposición pública al que estarán sometidos. "De una jugadora, resulta que es una jugadora que está encerrada en una casa. Entonces si no se puede hablar de una jugadora que está encerrada en una casa, que firmó un contrato donde se sabe que su vida se va a exponer, la verdad que es ridículo. Pero bueno señores, es lo que hay", concluyó.

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