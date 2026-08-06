7 de agosto de 2026 Inicio
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"Mi plan A, B y C es Lionel Scaloni": la contundente definición de Chiqui Tapia

Tras la final del Mundial 2026, el presidente de la AFA rompió el silencio para respaldar la continuidad del entrenador y confirmar su deseo de seguir al mando de la institución hasta la Copa del Mundo del Centenario.

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Scaloni tiene contrato hasta diciembre de 2026.

Scaloni tiene contrato hasta diciembre de 2026.

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Claudio "Chiqui" Tapia habló por primera vez tras la final del Mundial 2026 y fue categórico sobre la continuidad del cuerpo técnico de la Selección argentina. Ante la incertidumbre generada por las declaraciones de Lionel Scaloni luego de la derrota contra España en Nueva York, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) aseguró que no tiene ninguna otra alternativa en mente para el banco de la Albiceleste. "Mi plan A, B y C es él", afirmó.

Chiqui Tapia, presidente de la AFA.
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En una entrevista con TyC Sports, Tapia lanzó una importante definición política sobre su gestión al frente de la casa madre del fútbol argentino. El mandatario confirmó su ambición de presentarse a la reelección para permanecer en el cargo de presidente de la AFA hasta el 2030. Su objetivo principal para ese ciclo es consolidar el proyecto que permita a la Argentina albergar una fase completa del Mundial del Centenario con "costo cero para el Estado".

El mandamás realizó un balance sumamente positivo del desempeño de la Albiceleste en el reciente torneo, a pesar del amargo 1-0 en la final mundialista ante España. Para Tapia, el proceso liderado por Scaloni desde 2018 ha sido excepcional, acumulando cuatro títulos en cinco finales disputadas. El dirigente no escatimó en elogios al asegurar que, por sus hitos y marcas, este grupo se ha convertido en "la mejor Selección de todos los tiempos", logrando una identificación inédita con el pueblo argentino.

Uno de los puntos más destacados de su análisis fue el cruce ante Inglaterra, el cual Tapia comparó con la final de Qatar 2022 por su inmensa carga emocional y responsabilidad. En este contexto, defendió firmemente a los jugadores ante la investigación abierta por la FIFA debido a la exhibición de una bandera de las Islas Malvinas. El presidente manifestó su orgullo por el gesto, señalando que el partido sirvió para reinstalar el reclamo de soberanía en la agenda diplomática de más de 30 países.

El mandamás también fue muy crítico con lo que denominó "operaciones" externas que buscaron desestabilizar al equipo durante la competencia. "Me enoja porque parece que hay gente a la que le molesta que la Selección argentina siga logrando triunfos", disparó Tapia, cuestionando directamente a los detractores locales: "¿De qué lado estás? ¿Conspirás contra tu propia Selección?". Además, dejó en claro que su mayor acierto fue haber elegido y sostenido el proyecto de Scaloni desde 2018.

Finalmente, Tapia se refirió a la situación del astro argentino Lionel Messi y la necesidad de darle espacio para decidir su futuro: "Es una decisión pura y personalmente de él. Hay que dejarlo tranquilo". Con respecto a Scaloni, aunque confía en convencerlo en las próximas reuniones de las fechas FIFA, aclaró con respeto: "Yo no lo puedo tener al Gringo encadenado si él siente que no tiene las ganas necesarias o alguna proyección superadora", concluyó.

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