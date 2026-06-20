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21 de junio de 2026 Inicio

Mirtha Legrand, sobre el encuentro con Scaloni: "Me encantó hacerlo con él, es amoroso"

La conductora dio detalles inéditos sobre la grabación del comercial del Mundial 2026 junto al DT de la Selección argentina.

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Legrand elogió la personalidad del DT de la Selección argentina en la filmación y en la cancha.

Legrand elogió la personalidad del DT de la Selección argentina en la filmación y en la cancha.

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Mirtha Legrand contó detalles de lo que fue su encuentro con el DT de la Selección argentina, Lionel Scaloni, para grabar la publicidad de una conocida estación de servicio en el marco del Mundial 2026: "Me miraba mucho", confesó la conductora de El Trece.

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La mediática elogió al entrenador de la Scaloneta y quedó deslumbrada por su personalidad: "Encantador, sensato e inteligente. Me encantó hacerlo con él, es amoroso".

La actriz reveló que, al llegar a la filmación, Scaloni ya la estaba esperando y la recibió con un saludo "muy amoroso". En este sentido, destacó que hubo algo que le llamó la atención: "Él me miraba, me miraba mucho... Me miraba porque me observaba".

Después, "La Chiqui" aseguró que la curiosidad fue mutua, y que ella también lo miraba, aclarando que es un "astro". Reveló que él estuvo acompañado en todo el rodaje por su hermana, que fue la encargada de sacar las fotos.

La diva se quedó enamorada de la sencillez del santafesno, que tuvo el gesto de almorzar junto a todo el equipo de trabajo y el personal, compartiendo el momento como si fuera uno más, lejos de ser el centro de atendión de la jornada.

Legrand se quedó deslumbrada por la calidez del deportista, y no dudó en subrayar lo bien que hizo su papel ya que, no siéndolo, "hizo de actor" de una manera "amorosa" y "maravillosa".

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