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Andy Kusnetzoff rompió el silencio sobre la fortuna que habría cobrado Pampita para ir a su programa

El conductor se refirió de manera tajante a las versiones sobre la exorbitante suma que habría exigido la modelo para integrar el ciclo de Telefe.

El conductor comentó sobre la polémica del cobro de Pampita por ir a su programa.

El conductor comentó sobre la polémica del cobro de Pampita por ir a su programa.

La inminente vuelta de PH, Podemos Hablar a la pantalla de Telefe quedó envuelta en un encendido debate tras trascender la exorbitante cifra que habría exigido Pampita para integrar la mesa del debut. Según las versiones periodísticas que inundaron los medios de comunicación y el entorno digital, la icónica modelo habría sido convocada al primer envío de la temporada a cambio de un abultado caché de 10 mil dólares, desatando una fuerte ola de especulaciones y críticas en el ambiente del espectáculo argentino.

El cruce se desató por los filosos comentarios de la conductora hacia la modelo y su pareja.
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Frente a la enorme dimensión que tomó la versión en la opinión pública, Andy Kusnetzoff decidió cortar de raíz el rumor al ser abordado por un cronista del programa Desayuno Americano. Sin dar vueltas sobre el asunto, el periodista negó de manera rotunda que la producción haya desembolsado dicha suma y buscó bajar el tono del escándalo que salpicaba la previa de su retorno televisivo: “Hicimos un chiste en las grabaciones, no sé si va a estar, pero no le pagamos a Pampita”, aseguró.

Sin embargo, el disparador de la versión provino de la propia invitada, quien días antes alimentó los comentarios con su habitual ironía durante un diálogo con SQP: “Me pagaron un montón, me encanta que me paguen, me parece perfecto”, había deslizado con picardía. Al ser consultado sobre estos dichos de la diva, el animador se mostró categórico para clausurar el asunto de cara a la audiencia: “Si van a pagar 10 mil dólares por ir a un programa, prefiero estar como invitado que como conductor. Esto lo desmiento. No sé lo que dijo, pero no es así”.

La postura de la producción del canal fue ratificada por Yanina Latorre, quien compartió el piso de la primera emisión junto a La Joaqui, Martín Cirio y Diego Leuco. La panelista aportó luz sobre la trastienda de la grabación al revelar el cruce entre los protagonistas durante una pausa del rodaje: “No cobró. Lo hablamos en un corte, Andy lo dijo y ella respondió: 'No me mates el personaje'”, dejando en evidencia el insólito ida y vuelta por el falso cobro de la estrella.

Cuánto vale una publicación de Pampita y el monto que pagan las marcas

Tras el contundente revuelo mediático originado por los rumores de un pago de 10 mil dólares por su participación en el estreno de la temporada 2026 de PH Podemos Hablar, la atención del mundo del espectáculo volvió a posarse sobre los ingresos de Pampita. En esta oportunidad, la lupa se trasladó directamente al ámbito de sus redes, donde la mediática ostenta una audiencia de casi 8 millones de seguidores en Instagram.

El encargado de sacar a la luz las cotizaciones de la figura fue el periodista de América TV Luis Bremer, quien detalló la suma que deben abonar las empresas para pautar en sus redes sociales. Según reveló el comunicador al aire, las marcas interesadas en contratar un acuerdo publicitario con ella deben desembolsar un paquete de 15 mil dólares por tres publicaciones. Esta abultada exigencia tarifaria dejó en evidencia el altísimo estándar económico con el que la jurada cotiza su presencia e influencia ante su nutrida comunidad virtual.

Al desglose de esta propuesta comercial, cada posteo publicitario individual de la celebridad alcanza la friolera de 5 mil dólares por publicación, una suma que generó un fuerte impacto en el ambiente artístico y publicitario. El dato cotizó alto en las conversaciones de los medios locales y volvió a poner el foco en el impresionante volumen financiero que mueve la diva en el mercado argentino, reafirmándola como una de las personalidades más valiosas y cotizadas de la escena nacional.

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