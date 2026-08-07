Fuerte acusación a Tuli Acosta: aseguran que tuvo un romance con un jugador de la Selección argentina mientras su mujer estaba embarazada La influencer Albere indicó que la cantante estuvo con el futbolista "perreándole adelante de todo el mundo" y luego tuvieron un encuentro. ¿De quién se trata? Agregar C5N en









Tuli Acosta, acusada de estar con un jugador de la Selección. Redes sociales

Los influencers Albere y Facundo Guarino estuvieron invitados al stream de Martín Cirio y ventilaron todos los chismes sobre el escándalo que involucra a los cantantes argentinos: aseguraron que Tuli Acosta tuvo un romance fugaz con un jugador de la Selección argentina que tenía a su pareja embarazada.

“No estás en un boliche perréandole delante de todo el mundo”, inicia Guari, a lo que Albere agrega: “Claro porque está comprobado lo de este futbolista porque la vieron todos perreándole desaforadamente a este futbolista”.

#kick #martincirio #lafaraona #albere #tuliacosta sonido original - Mocochinchi @mocochinchiclips tuli se vinculo con el tucu correa cuando su mujer estaba embarazada #twitch Y la influencer agregó: “Qué feo que le llegue a una mujer que hagas esto y encima a una mujer estando embarazada, en su estado más vulnerable”. Y, como había surgido un rumor previo, en las redes sociales dieron a conocer que se trataría de Joaquín Tucu Correa, quien está en pareja con Chiara Casiraghi, y fueron padres recientemente.

Esto ocurrió en el stream de Martín Cirio, donde también contaron y confirmaron rumores de momentos en los que ellos estuvieron presentes. Sin embargo, Tuli todavía no salió a dar su versión de los hechos.

Tuli Acosta tomó una decisión extrema tras el escándalo de Luck Ra y La Joaqui Los rumores que la señalaban como supuesta tercera en discordia en la separación de Luck Ra y La Joaqui empujaron a Tuli Acosta a tomar una la decisión de bloquear el celular y se desconectó de todo el ruido mediático en cuanto comenzaron a circular las versiones. Así lo confirmó en una entrevista con Intrusos de América, donde también explicó el daño emocional que le generó la situación.

Lejos de que la estrategia resultara suficiente, la cantante reconoció que los comentarios la afectaron más de lo que esperaba. "Intenté que los rumores pasen, pero me están lastimando", confesó, dejando en claro que lo que circuló en las redes y los medios tuvo un impacto concreto en su bienestar. Frente a las versiones que insinuaban un vínculo sentimental con Luck Ra, fue clara y declaró: "Con Luck Ra hablamos, somos amigos". También habló del estado emocional de los dos exnovios tras la ruptura: "Están sufriendo por igual. Están atravesando un duelo", aseguró. Y descartó estar comenzando una historia con alguien: "No, a nadie, estoy tranquila".