Qué dirá Valu Cervantes: reaparecieron fotos de Enzo Fernández con otra mujer

Un inesperado hallazgo volvió a sacudir las redes y se renovaron los interrogantes sobre las relaciones amorosas del futbolista.

Surgieron imágenes del mediocampista de la Scaloneta a los besos con otra mujer.

Las redes sociales volvieron a colocar a Enzo Fernández en el centro de la escena luego de que se viralizaran antiguas imágenes junto a Cristal Grillo , una joven señalada como una de sus exparejas antes de consolidar su historia de amor con Valentina "Valu" Cervantes . La circulación de esas fotografías reavivó especulaciones entre usuarios de X e Instagram, donde cientos de comentarios comenzaron a debatir la cronología sentimental del mediocampista de la Selección argentina .

Las imágenes, que según distintos usuarios permanecían archivadas en redes sociales y fueron recuperadas en las últimas horas, despertaron nuevamente preguntas sobre el inicio de la relación entre el futbolista del Chelsea y la influencer. En distintos posteos se multiplicaron hipótesis sin confirmación sobre un eventual solapamiento entre ambas historias sentimentales, aunque no existe evidencia pública que respalde esas versiones. La discusión quedó instalada exclusivamente en el terreno de las redes sociales y de los comentarios de los usuarios.

El revuelo llega en un momento en el que la pareja venía mostrando una imagen de estabilidad. Tras la reciente participación de Enzo Fernández en el Mundial 2026 , tanto él como Valu Cervantes compartieron fotografías de sus vacaciones familiares junto a sus dos hijos, dejando en claro la continuidad de su vínculo luego de la reconciliación que protagonizaron meses atrás. Esa exposición pública hizo que el resurgimiento de las viejas fotografías cobrara todavía más repercusión.

Antes de que Valu Cervantes alcanzara una mayor exposición mediática con su participación en MasterChef , la pareja atravesó una de las crisis más comentadas de su relación. A fines de 2024 confirmaron públicamente una separación, luego de que Enzo Fernández expresara que necesitaba "vivir nuevas experiencias" tras varios años juntos.

Durante algunos meses mantuvieron sus vidas por separado mientras seguían priorizando el bienestar de sus hijos. Sin embargo, con el paso del tiempo retomaron el diálogo, recompusieron el vínculo y finalmente se reconciliaron, reapareciendo juntos en distintos eventos y viajes familiares, dejando atrás aquella etapa de distanciamiento.

Mientras tanto, el episodio volvió a demostrar el enorme interés que genera la vida privada del campeón del mundo. Cada publicación relacionada con el volante de la Selección Argentina se transforma rápidamente en tendencia y alimenta miles de comentarios, aunque por ahora no existe ningún indicio oficial de una nueva crisis de pareja.

Quién es la ex de Enzo Fernández por la que se había separado de Valu Cervantes

La mujer que volvió a aparecer en el centro de la conversación digital es Cristal Grillo, una joven que mantuvo una relación con Enzo Fernández antes de que el futbolista iniciara su historia con Valentina Cervantes. Aunque desde hace tiempo lleva un perfil mucho más bajo, su nombre resurgió porque varios usuarios rescataron fotografías antiguas junto al mediocampista y comenzaron a compararla con la actual pareja del jugador.

En los últimos días, además, Cristal respondió con ironía a algunos mensajes que recibió en Instagram. Una usuaria le consultó si era cierto que intentaba parecerse físicamente a Valu Cervantes y si había eliminado antiguas historias destacadas con Enzo. Lejos de confirmar esas versiones, la joven optó por repostear comentarios humorísticos sobre la situación, evitando referirse directamente a su pasado sentimental con el futbolista.

El exfutbolista, de joven, con su ex.

Uno de los aspectos que más alimentó la conversación en redes fue precisamente la existencia de antiguas fotografías y recuerdos digitales junto al actual jugador del Chelsea, material que volvió a circular masivamente. Sin embargo, Cristal Grillo nunca realizó declaraciones afirmando que quisiera reanudar algún vínculo con Enzo Fernández, ni existen manifestaciones públicas del futbolista sobre ese tema.