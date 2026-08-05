6 de agosto de 2026 Inicio
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Homenaje a la Scaloneta: la AFA declaró el 15 de julio como el "Día de las Selecciones Nacionales"

La casa madre del fútbol argentino aprobó por unanimidad esta nueva fecha para el calendario futbolero en conmemoración de la histórica victoria ante Inglaterra en el Mundial 2026.

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El partido frente a Inglaterra

El partido frente a Inglaterra, imortalizado como día de las Selecciones.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializó este miércoles la creación del "Día de las Selecciones Nacionales de Fútbol", una jornada que se celebrará cada 15 de julio. La elección de la fecha es un homenaje directo a la épica victoria de la Selección argentina ante Inglaterra en las semifinales de la Copa del Mundo 2026.

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La decisión fue tomada de forma unánime durante una sesión del Comité Ejecutivo llevada a cabo en el predio "Lionel Andrés Messi" en Ezeiza en conmemoración a aquel encuentro inolvidable, donde el equipo dirigido por Lionel Scaloni comenzó en desventaja, pero logró revertir el partido con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez. El triunfo por 2-1 no solo selló el pase a la final del certamen, sino que desató la euforia en todo el país.

Desde la casa madre del fútbol local remarcaron que este reconocimiento no se limita exclusivamente a la hazaña de la Selección argentina de fútbol. El objetivo de la jornada es poner en valor "el trabajo diario de todas las representaciones nacionales, incluyendo a las categorías juveniles, los seleccionados femeninos y las disciplinas de futsal, fútbol playa y fútbol de campo".

Durante la reunión, el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, destacó la consolidación de un proyecto a largo plazo que comenzó tras el Mundial de Rusia. El dirigente recordó los cuestionamientos de aquel entonces y puso en valor la refundación de las estructuras de trabajo que permitieron alcanzar la final en el reciente Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Tapia expresó su orgullo por el desempeño del equipo, señalando que se logró crear una "épica" que atravesó a todas las categorías.

Más allá de lo estrictamente deportivo, el 15 de julio quedó sellado en la memoria colectiva por la fuerte carga emocional y patriótica que generó el duelo ante el conjunto inglés. Uno de los símbolos más potentes de aquella jornada fue la aparición de la bandera de Malvinas en los festejos de los jugadores y la hinchada, un gesto que se replicó rápidamente en clubes de todo el país.

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