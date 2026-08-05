Se conoció el destino que tendrá la bandera de Malvinas que exhibió la Selección tras el triunfo sobre Inglaterra El emblema artesanal desplegado por los jugadores luego de la histórica victoria en la semifinal del Mundial 2026 terminó bajo custodia de un asistente de la delegación. Por Agregar C5N en









Los jugadores con la bandera de Malvinas.

La bandera con la leyenda "las Malvinas son argentinas" que los jugadores de la Selección argentina exhibieron en Atlanta tras vencer a Inglaterra por 2 a 1 en las semifinales del Mundial 2026 será entregada a los excombatientes. Según trascendió, la decisión busca darle un cierre histórico al estandarte que recorrió el mundo el pasado 15 de julio.

El trapo confeccionado con una sábana de hotel por un grupo de hinchas de Villa Luro fue rescatado por Patricio Auber, uno de los mozos que acompañó a la delegación en el torneo. Tras caer al césped envuelta en una botella de plástico para burlar los controles de seguridad, los futbolistas la desplegaron en medio de los festejos en el campo de juego.

En paralelo al destino de la tela, el Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) aprobó por unanimidad que el 15 de julio se celebre el Día de las Selecciones Nacionales de Fútbol. La fecha inmortaliza la victoria ante el conjunto europeo que depositó a la Selección en la final de la Copa del Mundo.

El episodio provocó repercusiones diplomáticas y motivó la apertura de un expediente por parte de la FIFA bajo el artículo sobre "servirse de un evento deportivo para realizar manifestaciones de índole distinta a la deportiva". Desde el gobierno británico, la portavoz del primer ministro Keir Starmer sentenció: "Puede que el Mundial no sea nuestro, pero las Islas Malvinas sin duda lo son".