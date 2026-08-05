Un futbolista de Argentina fue a una gomería, no lo reconocieron y terminó hablando de las teorías conspirativas

El defensor de la Selección argentina Facundo Medina expuso una particular conversación que mantuvo con el dueño de una gomería después de la derrota 1-0 de la albiceleste con España por la final del Mundial 2026, en la que el hombre no lo reconoció y respaldó la creencia de las teorías conspirativas en torno al partido.
En diálogo con Ferné con Grego, Medina recordó el diálogo con el gomero y señaló que acusó a los futbolistas argentinos de amañar el encuentro: "Se me definfló la rueda. Entonces, me fui ahí (una gomería). El dueño se me acercó y se quedó charlando conmigo de la vida y a todo esto no me conocía. Después llegó, se ve que era un amigo o un familiar de él. Entró la conversación de la Selección y me dijo 'unos vendepatria'.
En tal sentido, se refirió a la postura del plantel. "Estaba con alguien al lado mío. Yo casi me muero, fue uno de los peores días de mi vida por lo que soy y lo que me enseñó mi vieja. En un momento, el chabón se quedó callado y le digo 'ah, ahora te quedás callado'. A mí me salió tratarlo como uno más. Le dije 'sos un boludo, ¿por qué pensás que nosotros vamos a qué en el partido?' Queremos ganar como todos. Le dije que nos tocó perder y hay que aceptarlo, pero que no piense en eso. Se puso a llorar y lo abracé", expresó.
La derrota del equipo de Lionel Scaloni generó una cantidad importante de teorías conspirativas que rápidamente se viralizaron en redes sociales. Luego de conocerse el contenido de la arenga de Lionel Messi antes de salir al campo de juego, frases como "olvidémonos de todo" y "tranquilidad" fueron reinterpretadas por miles de usuarios que buscaron explicaciones alternativas al resultado deportivo, dejando de lado el análisis puramente futbolístico.
Las versiones que circularon incluyeron desde supuestas presiones de la FIFA hasta intervenciones de organismos internacionales como el FBI, pasando por acusaciones vinculadas a intereses extranjeros y arreglos externos al juego. Estas hipótesis no quedaron limitadas a foros o cuentas anónimas, sino que se expandieron también en diversas plataformas, donde fueron analizadas con distintos grados de ironía y escepticismo por parte de los usuarios.
Un futbolista de la Selección argentina está muy cerca de cambiar de equipo
Los clubes Atlético de Madrid y Roma alcanzaron un acuerdo por la transferencia del futbolista Nahuel Molina, quien habitualmente se desempeña en la Selección argentina, por lo que se encuentra muy cerca de marcharse al club italiano de cara a la próxima temporada europea.
El reconocido periodista especializado en mercado de pases Fabrizio Romano expuso en la red social X que las instituciones cerraron un entendimiento por el pase del jugador de 28 años. "La AS Roma acuerda un paquete de €18 millones por Nahuel Molina del Atlético de Madrid, ¡aquí vamos! Acuerdo verbal también con Molina en los términos personales ya que el Atlético estaba presionando por su salida, ahora todo listo con la Roma. El lateral derecho se une con un contrato a largo plazo", expresó.
En tal sentido, el futbolista volvería a la Serie A después de desempeñarse en Udinese entre septiembre de 2020 y julio de 2022, donde disputó 68 partidos, anotó 10 goles y repartió otras 10 asistencias. Además, si desembarca en la institución de la capital italiana sería compañero del argentino Paulo Dybala, con quien ya compartió plantel en la Selección argentina, además de Matías Soulé y Santiago Castro.