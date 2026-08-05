Un futbolista de Argentina fue a una gomería, no lo reconocieron y terminó hablando de las teorías conspirativas Se trata de un jugador de la Selección que mantuvo un particular diálogo con un gomero luego de la final del Mundial 2026 con España, que generó varias versiones extrafutbolísticas. Por Agregar C5N en









Facundo Medina se desempeña en la Selección argentina. X @Argentina

El defensor de la Selección argentina Facundo Medina expuso una particular conversación que mantuvo con el dueño de una gomería después de la derrota 1-0 de la albiceleste con España por la final del Mundial 2026, en la que el hombre no lo reconoció y respaldó la creencia de las teorías conspirativas en torno al partido.

En diálogo con Ferné con Grego, Medina recordó el diálogo con el gomero y señaló que acusó a los futbolistas argentinos de amañar el encuentro: "Se me definfló la rueda. Entonces, me fui ahí (una gomería). El dueño se me acercó y se quedó charlando conmigo de la vida y a todo esto no me conocía. Después llegó, se ve que era un amigo o un familiar de él. Entró la conversación de la Selección y me dijo 'unos vendepatria'.

En tal sentido, se refirió a la postura del plantel. "Estaba con alguien al lado mío. Yo casi me muero, fue uno de los peores días de mi vida por lo que soy y lo que me enseñó mi vieja. En un momento, el chabón se quedó callado y le digo 'ah, ahora te quedás callado'. A mí me salió tratarlo como uno más. Le dije 'sos un boludo, ¿por qué pensás que nosotros vamos a qué en el partido?' Queremos ganar como todos. Le dije que nos tocó perder y hay que aceptarlo, pero que no piense en eso. Se puso a llorar y lo abracé", expresó.

pic.twitter.com/FHfxSJE0Il — Seguir a @Scalonados (@seguiraScalo) August 4, 2026 La derrota del equipo de Lionel Scaloni generó una cantidad importante de teorías conspirativas que rápidamente se viralizaron en redes sociales. Luego de conocerse el contenido de la arenga de Lionel Messi antes de salir al campo de juego, frases como "olvidémonos de todo" y "tranquilidad" fueron reinterpretadas por miles de usuarios que buscaron explicaciones alternativas al resultado deportivo, dejando de lado el análisis puramente futbolístico.

Las versiones que circularon incluyeron desde supuestas presiones de la FIFA hasta intervenciones de organismos internacionales como el FBI, pasando por acusaciones vinculadas a intereses extranjeros y arreglos externos al juego. Estas hipótesis no quedaron limitadas a foros o cuentas anónimas, sino que se expandieron también en diversas plataformas, donde fueron analizadas con distintos grados de ironía y escepticismo por parte de los usuarios.