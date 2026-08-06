Escándalo en redes: quién es Cristal Gallo, la ex de Enzo Fernández por la que se había separado de Valentina Cervantes La joven quedó en medio de una polémica pese a no tener vínculo actual con el futbolista. Agregar C5N en









Frente a estas acusaciones, la propia Cristal Gallo decidió responder a través de sus redes sociales. Redes sociales

En las últimas horas se instaló en redes sociales la versión de que los rumores sobre la vieja separación entre Enzo Fernández y Valentina Cervantes estarían vinculados a una tercera persona. Es así que apareció el nombre de Cristal Gallo, expareja del futbolista, quien volvió a ganar espacio en la escena pública. La joven había mantenido un vínculo sentimental con el jugador años atrás, mucho antes de que este formalizara su relación con Cervantes.

Según trascendió en distintos medios de espectáculos, la relación entre Fernández y Gallo se dio entre 2016 y 2017, en la época en que el futbolista jugaba en Defensa y Justicia, previo a su consagración en River. En ese entonces, la joven era conocida en la zona de San Martín como la "vecina hot" del mediocampista, un apodo que la acompañó desde sus primeras apariciones públicas ligadas al jugador.

Cristal Gallo volvió a reaparecer en escena en 2024, luego de compartir fotos polémicas en sus redes sociales que generaron controversia entre los seguidores del futbolista. La polémica en torno a su nombre tomó fuerza en octubre de ese mismo año, cuando surgieron versiones que la vinculaban sentimentalmente con Fernández en medio de una crisis de pareja con Cervantes. En julio de 2026, su nombre volvió a ser noticia en X, reactivando nuevamente las especulaciones sobre su rol en la ruptura.

Cristal Grillo, ex enzo fernandez Quién es Cristal Gallo, la ex de Enzo Fernández Ante su reaparición en redes sociales, algunos periodistas de espectáculos sugirieron que Gallo habría provocado cierto conflicto al publicar fotos antiguas junto al futbolista, presentándolas como si fueran contenido actual. Incluso llegó a afirmarse que el jugador realizaba visitas a la zona de Loma Hermosa para encontrarse con ella durante sus estadías en Argentina, versión que alimentó aún más las especulaciones sobre un posible vínculo actual entre ambos.

Frente a estas acusaciones, la propia Cristal Gallo decidió responder a través de sus redes sociales. La joven desmintió categóricamente ser la tercera en discordia entre Enzo Fernández y Valentina Cervantes en el pasado y aseguró que no mantiene ningún tipo de comunicación con el futbolista en la actualidad. Además, expresó su malestar por la exposición pública que sufrieron sus propios hijos a raíz de esta polémica.