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Es famosa, abrió Only Fans hace poco y acaba de presentar a su nueva novia

Tras meses de mantenerlo bajo perfil, la influencer decidió dar un inesperado paso que generó repercusión entre sus seguidores.

Una de las influencers del momento sorprendió al contar quién es su nueva pareja.

Una de las influencers del momento sorprendió al contar quién es su nueva pareja.

Imagen generada con IA.

Camila Deniz, conocida popularmente como Camilota, volvió a quedar en el centro de la escena mediática luego de confirmar públicamente su nuevo romance. La influencer y exparticipante de Cuestión de Peso sorprendió a sus seguidores al compartir una imagen junto a Ana Mabel, la mujer que eligió para comenzar una nueva etapa sentimental. La publicación generó una fuerte repercusión en redes sociales porque llegó después de varios meses en los que la relación permaneció en privado.

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La presentación oficial ocurrió a través de sus redes sociales, donde Camilota suele mantener un vínculo directo con sus seguidores. La fotografía mostró a ambas compartiendo un momento íntimo y estuvo acompañada por un extenso mensaje cargado de emoción. “Hoy, por fin, podemos dejar de escondernos y mostrar al mundo lo que siempre sentimos”, escribió la influencer al revelar la relación.

En su declaración, Camilota destacó el proceso que atravesaron antes de hacer público el vínculo y remarcó la importancia de vivir el amor con libertad. “Ya no hay miedo, solo amor, paz y la felicidad de poder caminar de la mano”, expresó en el posteo que rápidamente recibió miles de interacciones, comentarios de apoyo y mensajes de seguidores que celebraron la noticia.

Cuánto gana Camilota en Only Fans

El ingreso de Camilota a OnlyFans se convirtió en uno de los temas que más llamó la atención dentro del mundo del espectáculo argentino. Según contó la propia Camila Deniz durante una entrevista en un programa de streaming, logró obtener importantes ingresos en poco tiempo desde su llegada a la plataforma. La influencer aseguró que en apenas 48 horas habría facturado dos millones de pesos, una cifra que sorprendió a sus seguidores.

La mediática explicó que decidió apostar por este camino como una forma de generar ingresos a partir de su comunidad digital. Antes del lanzamiento, Camilota ya contaba con una gran cantidad de seguidores en redes sociales y había recibido consultas de usuarios interesados en acceder a contenido exclusivo. Su llegada a la plataforma fue anunciada públicamente y acompañada por una estrategia de promoción en sus perfiles digitales.

Uno de los datos que más repercusión tuvo fue la afirmación de su equipo de trabajo sobre el rendimiento de su cuenta. Según trascendió, sus asesores indicaron que la creadora habría alcanzado una posición destacada dentro del ranking internacional de la plataforma. Sin embargo, esos datos corresponden a declaraciones difundidas públicamente y no existen cifras oficiales verificadas por OnlyFans.

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