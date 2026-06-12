"Estaba rota": el dolor de una famosa actriz al recordar la pérdida de su embarazo

La artista rememoró un momento muy particular de su vida y relató cómo transformó el sufrimiento en una nueva etapa personal.

La actriz Eugenia Tobal protagonizó uno de los momentos más emotivos del programa conducido por Mario Pergolini , al hablar de una herida personal que todavía conserva una enorme carga emocional: la pérdida de un embarazo cuando tenía 36 años . La modelo se mostró vulnerable al recordar aquella etapa de su vida y explicó que el dolor fue tan profundo que sintió que su futuro había quedado completamente detenido. “ Estaba rota ”, expresó al revivir un período marcado por la tristeza, la incertidumbre y la sensación de no encontrar una salida después de una experiencia que la atravesó profundamente.

Durante la entrevista, Tobal recordó con especial emoción el momento en el que se encontró con el Papa Francisco y terminó expresándole un deseo que llevaba guardado en lo más profundo de su corazón: convertirse en madre. La actriz aclaró que aquella situación no fue planeada ni pensada para hacerse pública. “ Fue algo privado, lo feo fue que después me leyeron los labios y se supo lo que yo dije ”, explicó al referirse a la escena que ocurrió durante un viaje familiar junto a sus hermanos.

La artista contó en Otro Día Perdido (El Trece) que había llegado a ese encuentro acompañada por sus dos hermanos, quienes la abrazaban mientras ella atravesaba una mezcla de emociones. “ Nos habíamos ido de viaje como un regalo de hermanos ”, recordó, y detalló que su madre había conseguido una invitación especial para asistir a la misa.

Para Tobal, ese instante representaba mucho más que una imagen junto al pontífice: era un momento íntimo donde pudo expresar una necesidad que venía acumulando durante años.

“ Solo me falta una cosa para ser feliz: ser mamá ”, fue la frase que quedó registrada de aquel encuentro y que con el tiempo se convirtió en una de las declaraciones más recordadas de la actriz. Tobal explicó que esas palabras surgieron de manera espontánea: “ Me salió del corazón, me salió del alma ”. Su testimonio volvió a poner en primer plano la importancia de hablar sobre las pérdidas gestacionales, el duelo y los procesos emocionales que atraviesan muchas mujeres en silencio.

Cómo nació la relación de Eugenia Tobal y Francisco García Ibar

Después de atravesar años de dolor y reconstrucción personal, Eugenia Tobal también recordó cómo llegó a su vida Francisco García Ibar, su actual marido y padre de su hija Ema. La actriz reveló que su historia de amor comenzó de una forma inesperada, relacionada con una de sus grandes pasiones: los perros. “A mí me gustan los perros y los perros me trajeron a mi marido también”, contó entre risas durante la charla con Pergolini.

Tobal explicó que conoció a Francisco porque él trabaja con animales y tiene un hotel canino. En ese momento, ella buscaba un lugar donde su perro pudiera tener más espacio y actividad. “Mi perro es como mi primer hijo”, afirmó la actriz, dejando en claro el vínculo especial que siempre tuvo con sus mascotas y cómo esa búsqueda terminó cambiando su vida personal.

En el inicio de esa historia también apareció el nombre de Mariano Zabaleta, quien fue clave para que ambos se conocieran. Según contó Eugenia, el extenista se lo recomendó porque llevaba allí a sus propios perros. “Me lo recomendó Mariano Zabaleta, hacíamos Pura Química y él mandaba sus perros”, explicó. La actriz destacó además que Francisco no sabía quién era ella cuando se conocieron, algo que hizo que todo surgiera de una manera más auténtica.

francisco-garcia-ibar-eugenia-tobal-y-emma-2167433 Eugenia Tobal y Francisco García Ibar, junto a su hija Ema.

Con el paso del tiempo, la relación dejó de ser solamente un contacto vinculado a los animales y se transformó en un vínculo profundo. “Nos hicimos medio amigos y después pasó el tiempo y ahora somos una familia”, resumió Tobal. Hoy, junto a Francisco y su hija Ema, la actriz vive una etapa que llegó después de una historia atravesada por pérdidas, esperas y emociones fuertes, pero también por un amor que nació de la manera menos esperada.