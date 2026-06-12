El provocador comentario de una relatora de ESPN sobre Taylor Swift que hizo estallar a sus fanáticos

La analista de los Knicks cuestionó a la cantante en el mediotiempo del encuentro entre el equipo de Nueva York vs. San Antonio Spurs en el Madison Square Garden.

La artista Taylor Swift se hizo presente en el partido entre Nueva York Knicks y San Antonio Spurs en el Madison Square Garden y la filmaron desde la transmisión oficial de ESPN. Los relatores no le dieron una cálida bienvenida y una de las analistas lanzó: “Vete de aquí”.

Fue la periodista Mónica McNutt quien la acusó: “¿Es Taylor Swift? No es fan de los Knicks. Lárgate de aquí, chica” . Esto hizo enojar a los fanáticos que le dejaron mensajes poco agradables en sus redes sociales.

No era la única famosa presente porque también estaban Jimmy Fallon, Rainn Wilson, Tracy Morgan y Kevin Jonas, entre otros. Taylor se hizo presente con una camiseta del equipo y alentó durante todo el partido.

Sin embargo, la relatora no se enteró que Swift asiste a los partidos de los Knicks en el Madison Square Garden desde 2014 y previamente había posado con otras exestrellas del equipo.

A diferencia de McNutt, el comentarista deportivo Tyler Murray expresó su sorpresa y sacó su teléfono para sacarle una foto poder enviárselo a su pareja , quien es muy fanática de la cantante.

En el resumen del partido de las Finales de la NBA, los Knicks ganaron 107 a 106 vs. San Antonio Spurs y lograron revertir los 29 puntos de desventaja.

¿Tiene fecha confirmada? Se filtró donde será la gran fiesta de casamiento entre Taylor Swift y Travis Kelce

Los rumores sobre el supuesto casamiento de Taylor Swift y Travis Kelce volvieron a encender las redes sociales luego de que trascendieran versiones que apuntan a una posible boda en los próximos meses. Aunque la pareja mantiene un absoluto hermetismo sobre sus planes personales, distintos medios especializados en entretenimiento aseguran que ya existirían preparativos en marcha para una celebración de gran magnitud, lo que alimentó aún más las especulaciones entre sus seguidores.

Taylor Swift y Travis Kelce, anuncio de casamiento 26-08-25 Instagram @taylorswift

Según las versiones que circulan en Estados Unidos, el evento se desarrollaría en un lugar emblemático de la ciudad de Nueva York y contaría con un importante operativo de privacidad y seguridad. La elección de un recinto cerrado y de acceso restringido tendría como objetivo evitar filtraciones, preservar la intimidad de los invitados y proteger a la pareja del intenso seguimiento mediático que genera cada uno de sus movimientos.

El supuesto casamiento de Taylor Swift y Travis Kelce sigue generando repercusión a nivel mundial, especialmente después de que trascendiera cuál sería el lugar elegido para la celebración. Según los rumores difundidos por medios estadounidenses, la pareja habría puesto sus ojos en el icónico Madison Square Garden, uno de los recintos más emblemáticos de la ciudad de Nueva York. Para la cantante, el estadio tiene un valor especial, ya que allí protagonizó varios de los conciertos más importantes de su carrera.