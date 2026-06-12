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La reacción de Ángela Torres tras la filtración del chat privado con Marcos Giles

El descuido del streamer expuso un reclamo íntimo que se viralizó en pocas horas. La respuesta de la artista ayudó a entender cómo quedó la relación luego de este hecho.

La cantante despejó las dudas que comenzaron a circular al instante de haberse viralizado la imagen. 

La cantante despejó las dudas que comenzaron a circular al instante de haberse viralizado la imagen. 

Marcos Giles protagonizó un descuido durante una transmisión en vivo que expuso accidentalmente un chat privado de WhatsApp con Ángela Torres. En la conversación filtrada, la actriz y cantante le hacía un reclamo sobre el tiempo que compartían como pareja: "Simplemente estuve sola acá todo el mes. Tenía la ilusión de que vengas aunque sea una noche a dormir conmigo. No pasó y me pone triste pensar que vos no lo sientas como un espacio de disfrute o de calma el venir".

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Las capturas se viralizaron en X y otras plataformas en cuestión de minutos, generando una ola de comentarios que en su mayoría apuntaron contra Giles y expresaron su respaldo a la cantante. La situación parecía preparada para escalar, pero la reacción de la artista fue en sentido contrario.

ángela marcos

Lejos de profundizar la polémica o manifestar enojo públicamente, Ángela Torres eligió mostrar en sus historias de Instagram que el episodio no había generado ninguna crisis. Compartió una foto junto a Giles y le dedicó un mensaje directo: "Mi amor, te amo mucho". El streamer no tardó en replicar la publicación en sus propias historias y respondió "Mi ángel", acompañado por un corazón celeste. De esta forma quedó en claro que a pesar de ese error, no se vio afectado el vínculo.

angela torres

Cómo se conocieron Ángela Torres y Marcos Giles

El vínculo entre Torres y Giles nació en el universo del streaming. Marcos fue invitado al programa que Ángela comparte con Nico Occhiato, Flor Jazmín, Momi Giardina y Santi Talledo en Luzu TV, y desde su primera aparición no ocultó el interés que le generaba la cantante. La sorprendió con flores y gestos cómicos que aportaron humor y complicidad al aire.

Con el tiempo, las bromas fueron adquiriendo un tono más serio. Uno de los primeros acercamientos fuera de la pantalla ocurrió en la fiesta Bresh, donde fueron vistos bailando juntos, y luego Giles la invitó a su casa, donde intentó sorprenderla con una cena.

Marcos Giles y Ángela Torres

La historia tomó un giro definitivo cuando ambos protagonizaron un sketch de casamiento junto al streamer Davo Xeneixe, quien interpretó al cura, y sellaron el momento con un beso transmitido en vivo. Poco después, durante el último programa de la temporada de verano en Pinamar, Giles contrató una avioneta que sobrevoló la costa con un cartel que decía: "¿Ángela, querés ser mi novia?". La respuesta de Torres fue inmediata: "Sí, me muero de ganas".

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