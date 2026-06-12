El PRO, a fondo contra Manuel Adorni: "Presidente, queremos que defienda el cambio"

El bloque aliado cargó contra el jefe de Gabinete, envuelto en denuncias por presunto enriquecimiento ilícito, y le reclamó a Javier Milei una decisión. Gran parte del arco político exige su renuncia y el Congreso podría tratar una moción de censura, luego de la declaración jurada que mostró distintas inconsistencias en su patrimonio.

El tiempo político de Manuel Adorni en el Gobierno parece entrar en tiempo de descuento debido a la falta de apoyo de diversos actores del arco político, incluso del PRO, que emitió un duro comunicado donde le pide al presidente Javier Milei que “defienda el cambio ” y no al jefe de Gabinete.

" Presidente: los que estamos apoyando al cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni ", fue el escueto, pero contundente mensaje del partido amarillo contra la figura del entonces vocero, investigado por el delito de presunto enriquecimiento ilícito, lavado de activos, malversación de fondos públicos y omisión maliciosa en su declaración jurada.

En los papeles presentados ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, el funcionario aseguró poseer durante 2025 un patrimonio total de $944.575.052,45. El frente judicial es, quizás, para Adorni, el más urgente. El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó a ARCA y a la Oficina Anticorrupción el envío "urgente" de la declaración jurada y sus rectificaciones .

El objetivo es cotejar los documentos con las explicaciones públicas de Adorni, quien admitió haber "ahorrado en negro" y haber obtenido ganancias por u$s300.000 en Bitcoins, activos que omitió declarar en sus anteriores presentaciones.

El jueves, el PRO ya había calificado la tardía presentación jurada de Adorni como "una falta grave": "Un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo. Eso no tiene ninguna justificación posible".

"En un momento histórico como este, en el que millones de argentinos están haciendo un enorme esfuerzo para que el cambio se consolide y tenga bases sólidas, hay que estar a la altura. No podemos seguir alimentando polémicas evitables, contradicciones innecesarias ni episodios que erosionan la confianza pública. A esta altura la actitud más responsable es cuidar el cambio, actuando con la transparencia que la sociedad exige", completaron desde el partido aliado al Gobierno.

La oposición busca impulsar una moción de censura en Diputados

En el Congreso, el clima es de máxima tensión. El bloque de Unión por la Patria, junto a otros espacios de la oposición, solicitó formalmente una sesión especial para el martes 23 de junio. El objetivo es aplicar el artículo 101 de la Constitución Nacional e impulsar una moción de censura contra Adorni para ejecutar su destitución.

"Adorni le mintió en la cara a los 47 millones de argentinos y a los 257 diputados nacionales", denunciaron desde el bloque peronista. Los legisladores exigen que el Jefe de Gabinete responda verbalmente sobre las presuntas irregularidades en el uso de fondos públicos y las inconsistencias en sus bienes.