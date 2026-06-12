El mensaje de Marcelo Tinelli tras enterarse de la dura denuncia de su hija Juana a su ex novio La hija del famoso conductor formalizó una grave demanda contra su ex pareja con intervención judicial en curso. Agregar C5N en









Aún aguardaba poder comunicarse con ella para conocer de primera mano lo ocurrido. Redes sociales

Marcelo Tinelli se enteró este viernes por la mañana, desde Miami, de que su hija Juanita denunció a su ex novio Bautista Cuiña por violencia de género luego de un presunto episodio ocurrido durante la madrugada del jueves en el boliche porteño Costa 7070. El conductor se encontraba realizando la cobertura del Mundial cuando se despertó con el teléfono saturado de mensajes.

La panelista Pochi de Gossipeame se comunicó con él en el programa Puro Show y relató su reacción. "Me acaba de contestar. Me dice 'me desperté con el teléfono colapsado, todavía no pude tomar contacto con Juani así que no sé nada'", comentó. Pochi agregó que lo puso al tanto de los detalles que había adelantado la periodista Fernanda Iglesias y que Tinelli quedó a la espera de poder hablar directamente con su hija.

"No está muy al tanto de lo que pasó, iba a averiguar. Pobre, se levantó con el teléfono colapsado y no sabe nada todavía de Juana", cerró Pochi. A pesar de la distancia y la incertidumbre, trascendió que la propia Juanita le habría enviado un mensaje a su padre para decirle que se encontraba bien.

JUANITA TINELLI MARCELO TINELLI Juana Tinelli denunció a su ex novio La denuncia fue radicada a las 5.20 de la madrugada en una comisaría de la Ciudad de Buenos Aires. Según dio a conocer el periodista Carlos Salerno en Desayuno Americano, Juanita declaró ante la Policía que durante una discusión con Cuiña en el interior del boliche, su ex pareja la agredió físicamente. En el acta policial consta la frase que ella misma pronunció: "Me dio un golpe en la cara".

Salerno amplió los detalles al aire: "Ella cuenta que esta madrugada estaba en Costa 7070 y manifestó haber sido agredida por su expareja en medio de una discusión". El periodista precisó además que la Justicia ya interviene en la causa y que la Policía buscó al presunto agresor dentro del local en el momento de los hechos.

juana tinelli Uno de los aspectos más delicados del caso es la ausencia visible de lesiones al momento de la denuncia. "Cuando la Justicia escucha el testimonio de la víctima, le consultan a la Policía si presentaba alguna marca visible en el rostro y, por ahora, no se ve lesión, pero seguramente vaya a aflorar y sea una prueba contundente", señaló Salerno. También informó que, cuando el SAME acudió para asistirla, Juanita rechazó recibir atención médica.