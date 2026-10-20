IR A
IR A

Fede Bal y Evelyn Botto sorprendieron al contar cuántas veces al día tienen intimidad

La pareja participó del estreno de un nuevo ciclo de streaming y sorprendió al revelar detalles de su relación, sus planes a futuro y cuántas veces al día mantienen relaciones sexuales.

Evelyn Botto y Fede Bal sorprendieron con un dato de su vida sexual.

Evelyn Botto y Fede Bal sorprendieron con un dato de su vida sexual.

Fede Bal y Evelyn Botto sorprendieron al hacer una revelación sobre su intimidad durante un programa del ciclo de streaming que conducen Paula Chaves y Pedro Alfonso.

Evelyn Botto mostró su impactante transformación en redes.
Te puede interesar:

Evelyn Botto mostró su transformación física y reveló la dieta que cambió sus hábitos

La propuesta del ciclo consiste en un encuentro gastronómico diferente, en el que Paula y Peter visitan las casas de distintas parejas para compartir una comida, recorrer sus hogares y descubrir detalles de sus vidas privadas.

En esta primera emisión, los conductores visitaron la casa del actor donde compartieron una velada junto a la locutora, que estuvo marcada por las anécdotas, las risas y las confesiones inesperadas.

Captura: redes sociales

Captura: redes sociales

Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando la pareja se animó a hablar sin filtros sobre su vida sexual. Lejos de esquivar las preguntas más picantes, revelaron que mantienen relaciones sexuales todos los días y que, en algunas ocasiones, incluso llegan a hacerlo dos veces por día.

Pero las confesiones no terminaron ahí. En medio de la charla, Fede Bal y Evelyn Botto también adelantaron cuáles son sus próximos planes como pareja y confirmaron que durante el verano pondrán a prueba la convivencia, un paso importante en su relación que marcará una nueva etapa en su historia de amor.

Fede Bal y Evelyn Botto.

Fede Bal y Evelyn Botto.

Evelyn Botto mostró su transformación física y sorprendió a sus seguidores

Evelyn Botto había revelado en junio de este año que, por cuestiones de salud, había tomado la decisión de bajar de peso. Desde entonces, sorprendió a sus seguidores al compartir en sus redes sociales parte del proceso y los cambios que incorporó a su rutina diaria.

A través de un video compartido por su nutricionista, la integrante de Otro día perdido contó que su decisión de modificar su alimentación surgió tras un problema de salud que atravesó meses atrás.

View this post on Instagram

Según relató, durante un mes sufrió una fuerte acidez estomacal que la obligaba a tomar antiácidos y le impedía conciliar el sueño por las noches. Desesperada por la situación, buscó ayuda profesional. "No puedo más, me voy a morir", recordó.

Ante este cuadro, la nutricionista le propuso un desafío de tres días: dejar el café, azúcar, harinas y gaseosas e incorporar más agua a su rutina diaria. En esta línea, Botto aseguró que comenzó a sentirse mejor rápidamente, por lo que decidió mantener esos cambios en el tiempo.

En ese sentido, explicó que uno de los principales aprendizajes fue modificar su desayuno y comenzar a incorporar huevos en lugar de recurrir a las harinas o los dulces. "Lo primero que tiene que ingresar al cuerpo tiene que ser nutritivo, y después hacé lo que quieras", señaló.

Sin embargo, la novia de Fede Bal dejó en claro que su transformación no estuvo relacionada con seguir una dieta estricta, sino con aprender a tomar mejores decisiones en su vida cotidiana. "No tengo que ser una cosa prolija, sino tratar de hacer las cosas un poquito mejor y cada cosita que sume va a estar bien", reflexionó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook se presentarán en Argentina el 21, el 23 y el 24 de octubre.

Peligran los shows de BTS en La Plata por una posible "medida de acción directa" del personal de seguridad

Hay gran expectativa y preocupación en el mundo del espectáculo por su estado de salud.

El delicado momento de salud de Marc Singer: qué tiene el famoso actor de "V, Invasión Extraterrestre"

Ezequiel Cwirkaluk, nombre real del artista, volvió a ser noticia. Esta vez, por una dolorosa pérdida.

La muerte que golpea a El Polaco: "Te fuiste en mis manos"

Emanuel Ortega junto a Julieta Prandi, hoy separados.

"No elegí estar en esta situación": Emanuel Ortega habló a fondo de su separación de Julieta Prandi

Matías Bagnato, sobre su vida después de la masacre de Flores.
play

Matías Bagnato, sobre su vida después de la masacre de Flores: "Recién ahora estoy haciendo un duelo sano"

Había permanecido 18 días internada en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro respiratorio y continúa con su recuperación en su casa.

La primera foto de Mirtha Legrand tras recibir el alta médica: el mensaje para sus seguidores

últimas noticias

Murió un nene de 10 años por una ameba "come-cerebros" en Catamarca y cerraron las Termas de Fiambalá

Hace 28 minutos
Evelyn Botto y Fede Bal sorprendieron con un dato de su vida sexual.

Fede Bal y Evelyn Botto sorprendieron al contar cuántas veces al día tienen intimidad

Hace 31 minutos
Lautaro Di Lollo marcó rápido para Boca y el Xeneize empató la serie ante Vasco da Gama. 

Boca pegó rápido en el Maracaná y vence 1 a 0 a Vasco da Gama por la Copa Sudamericana

Hace 32 minutos
El Gobierno avanza con un temario consensuado con los bloques dialoguistas para obtener quorum.

Diputados debate discapacidad, morosidad y propiedad privada: se espera una sesión maratónica

Hace 39 minutos
Los futbolistas de Boca eligieron al que peor se viste del plantel.

Los futbolistas de Boca eligieron al que peor se viste del plantel y sorprendieron a todos

Hace 1 hora