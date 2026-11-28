OpenAI, Anthropic y Google ofrecen ajustes para limitar el uso de la información compartida desde la web o el celular. Sin embargo, cada servicio aplica reglas propias de almacenamiento y seguridad: desactivar esa opción no borra el historial ni impide que ciertos registros se conserven.

ChatGPT, Claude y Gemini permiten limitar el uso de los chats para entrenar sus modelos.

Los usuarios de ChatGPT, Claude y Gemini pueden cambiar desde la web o las aplicaciones móviles los controles que determinan si sus consultas y archivos se utilizan para entrenar modelos de inteligencia artificial, una alternativa que las tres compañías ofrecen para limitar el uso de la información compartida en sus asistentes.

Las condiciones varían según la empresa y el tipo de cuenta. OpenAI activa por defecto la mejora de modelos en los planes personales Free, Plus y Pro, mientras Google habilita el uso de chats de mayores de 18 años. Anthropic permite decidirlo desde sus ajustes y OpenAI excluye Business, Enterprise y Edu por defecto.

En ChatGPT, el ajuste se encuentra en "Configuración" , dentro de "Controles de datos" : allí se debe desactivar "Mejorar el modelo para todos" , tanto desde la versión web como desde la aplicación móvil, donde se accede a través del menú lateral y el ícono del perfil de la cuenta.

Las plataformas de inteligencia artificial ofrecen controles para impedir que las conversaciones se utilicen en el entrenamiento de sus modelos.

En Claude, el cambio se realiza desde el menú del perfil. Dentro de "Configuración" , hay que abrir "Privacidad" y apagar "Help Improve our AI models" , una preferencia disponible para las cuentas Free, Pro y Max desde la computadora o el celular, que excluye los nuevos chats y sesiones de programación del entrenamiento futuro.

En Gemini, hay que ingresar a gemini.google.com, abrir "Configuración" y después "Historial" , desmarcar "Chat content including text & uploads" y confirmar el cambio, un procedimiento que también puede realizarse desde la aplicación móvil para limitar el uso de consultas y archivos en el entrenamiento de los modelos de Google.

Las salvedades a tener en cuenta al configurar el chat

Desactivar el entrenamiento no borra las conversaciones ni impide todo procesamiento. En ChatGPT, una evaluación con pulgar arriba o abajo puede habilitar el uso de la charla asociada para mejorar los modelos, aunque el usuario haya desactivado esa opción de entrenamiento, mientras que el historial habitual permanece guardado.

Los chats temporales de ChatGPT no se usan para mejorar los modelos y pueden guardarse hasta 30 días por seguridad, mientras que Anthropic también excluye las conversaciones de incógnito, aunque puede usar interacciones marcadas por sistemas de seguridad para mejorar sus filtros internos y retener durante cinco años los comentarios con sus chats asociados.

En Gemini, apagar el ajuste impide que los nuevos chats se utilicen para entrenar modelos, salvo que el usuario envíe comentarios, pero Google puede conservar las conversaciones por alrededor de dos meses para prestar el servicio y proteger la plataforma. El contenido que revisan proveedores externos puede guardarse hasta tres años, desvinculado de la cuenta.

Desactivar el entrenamiento no borra el historial ni evita que se conserven ciertos datos. Web

Qué información puede quedar expuesta si alguien accede a tu cuenta de ChatGPT

El cuidado de los datos no se limita al entrenamiento de modelos, ya que una cuenta vulnerada también puede dejar al alcance de terceros el historial completo, los archivos compartidos y otros detalles personales que aparecen en las consultas, desde intereses y vínculos hasta proyectos laborales, información de clientes o documentación confidencial.

ESET Latinoamérica, firma dedicada a la ciberseguridad, identificó tres vías frecuentes para tomar el control de una cuenta: mensajes de phishing, contraseñas reutilizadas y dispositivos comprometidos o sesiones que quedaron abiertas. El riesgo no es igual para todos los usuarios, porque depende de la información compartida y de los servicios externos conectados a la plataforma.

Por eso, los especialistas recomiendan usar contraseñas únicas, activar la verificación en dos pasos y cerrar las sesiones que no se reconocen, además de revisar qué servicios tienen acceso a la cuenta y evitar cargar claves, datos bancarios, documentos de trabajo o cualquier material que no debería circular fuera de un entorno seguro.