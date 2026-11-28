El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por mal clima, a la espera de lluvias y tormentas fuertes que rige principalmente durante la noche de este sábado 28 de noviembre, y en varios sectores se extiende hacia el domingo; a la espera de un verdadero diluvio.
El aviso rige para áreas del centro y el suroeste de la provincia de Buenos Aires, además de sectores de La Pampa, el sur de San Luis, parte de Mendoza y el este de San Juan.
De acuerdo con el informe oficial difundido por el organismo meteorológico, las regiones alcanzadas por este alerta amarillo por lluvias y tormentas fuertes pueden registrar fenómenos aislados de variada intensidad, con momentos de fuerte descarga de agua, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas de viento que podrían superar los 80 kilómetros por hora.
Clima: las zonas afectadas por un alerta por lluvias y tormentas difundido por el Servicio Meteorológico Nacional.
Clima: qué dice el alerta amarillo por lluvias y tormentas fuertes y cuáles son las zonas afectadas
Según el detalle técnico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional, el fenómeno comenzará a desarrollarse principalmente hacia la noche de este sábado 28 de noviembre y mantendrá su vigencia durante parte del domingo 29 de noviembre en las siguientes jurisdicciones: