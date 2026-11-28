A qué hora cae un diluvio hoy en Buenos Aires y el centro del país: las zonas afectadas por el alerta El Servicio Meteorológico Nacional lanzó advertencias por mal clima para sábado y domingo para varias zonas del país, incluidas algunas de Buenos Aires. Por Agregar C5N en









Alerta por mal clima en varias zonas del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por mal clima, a la espera de lluvias y tormentas fuertes que rige principalmente durante la noche de este sábado 28 de noviembre, y en varios sectores se extiende hacia el domingo; a la espera de un verdadero diluvio.

El aviso rige para áreas del centro y el suroeste de la provincia de Buenos Aires, además de sectores de La Pampa, el sur de San Luis, parte de Mendoza y el este de San Juan.

De acuerdo con el informe oficial difundido por el organismo meteorológico, las regiones alcanzadas por este alerta amarillo por lluvias y tormentas fuertes pueden registrar fenómenos aislados de variada intensidad, con momentos de fuerte descarga de agua, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas de viento que podrían superar los 80 kilómetros por hora.

Clima: las zonas afectadas por un alerta por lluvias y tormentas difundido por el Servicio Meteorológico Nacional. Clima: qué dice el alerta amarillo por lluvias y tormentas fuertes y cuáles son las zonas afectadas Según el detalle técnico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional, el fenómeno comenzará a desarrollarse principalmente hacia la noche de este sábado 28 de noviembre y mantendrá su vigencia durante parte del domingo 29 de noviembre en las siguientes jurisdicciones: