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Evelyn Botto mostró su transformación física y reveló la dieta que cambió sus hábitos

La locutora recurrió a las redes sociales para mostrar los cambios físicos que obtuvo tras modificar sus hábitos alimenticios. Además, reflexionó acerca del vínculo entre las emociones y la alimentación.

Evelyn Botto mostró su impactante transformación en redes.

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Evelyn Botto y Fede Balempezaron a salir con un vínculo libre o abierto a finales de 2024. 
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A través de un video compartido por su nutricionista, la integrante de Otro día perdido contó que su decisión de modificar su alimentación surgió tras un problema de salud que atravesó meses atrás.

Según relató, durante un mes sufrió una fuerte acidez estomacal que la obligaba a tomar antiácidos y le impedía conciliar el sueño por las noches. Desesperada por la situación, buscó ayuda profesional. "No puedo más, me voy a morir", recordó.

Ante este cuadro, la nutricionista le propuso un desafío de tres días: dejar el café, azúcar, harinas y gaseosas e incorporar más agua a su rutina diaria. En esta línea, Botto aseguró que comenzó a sentirse mejor rápidamente, por lo que decidió mantener esos cambios en el tiempo.

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La dieta que siguió Evelyn Botto para bajar 20 kilos

En ese sentido, explicó que uno de los principales aprendizajes fue modificar su desayuno y comenzar a incorporar huevos en lugar de recurrir a las harinas o los dulces. "Lo primero que tiene que ingresar al cuerpo tiene que ser nutritivo, y después hacé lo que quieras", señaló.

Sin embargo, la novia de Fede Bal dejó en claro que su transformación no estuvo relacionada con seguir una dieta estricta, sino con aprender a tomar mejores decisiones en su vida cotidiana. "No tengo que ser una cosa prolija, sino tratar de hacer las cosas un poquito mejor y cada cosita que sume va a estar bien", reflexionó.

Evelyn Botto y Fede Bal desde New York.

Evelyn Botto y Fede Bal desde New York.

La artista también se refirió al vínculo entre las emociones y la alimentación, y destacó el acompañamiento profesional que recibió durante esta etapa. "Sin dudas es emocional la alimentación, y en ella encontré la banca esa que necesitaba", expresó sobre el apoyo de su nutricionista.

Finalmente, Botto aprovechó su experiencia para dejarles un mensaje a quienes atraviesan una situación similar y remarcó la importancia de contar con apoyo durante el proceso. "No lo hagan solas, háganlo con alguien que las acompañe", aconsejó.

Evelyn Botto vía Instagram.

Evelyn Botto vía Instagram.

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