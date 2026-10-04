¡Sorpresa!: el gesto romántico de Evelyn Botto que descolocó a Fede Bal La locutora preparó una bienvenida especial para su novio en el aeropuerto, con regalos y torta en mano, al regresar de un viaje de trabajo. La reacción del actor, entre sorpresa y humor, quedó registrada en redes sociales. Agregar C5N en









Evelyn Botto y Fede Balempezaron a salir con un vínculo libre o abierto a finales de 2024.

Evelyn Botto sorprendió a Federico Bal en su cumpleaños con un gesto inesperado que se viralizó en redes sociales. Lo esperó en el aeropuerto con regalos y una torta y el actor reaccionó de una manera inesperada. "¡Sorpresa!", la acción descolocó al actor, que reaccionó entre risas y desconcierto ante la original bienvenida.

“Hoy es domingo 4 de octubre y llega Fede Bal después de un mes, larguísimo. Hoy es su cumpleaños, así que le estoy yendo a dar la sorpresa y buscándolo al aeropuerto”, relató Evelyn en sus redes y continuó: “Espero que le guste porque para mí estas cosas son doble filo, porque nunca sabés después de un viaje así estás cansado. Confío en que se va a poner contento. Yo tengo, por un lado, una tortita que ya se me cayó porque salí con muchas cosas. También le compré un acolchado”.

Cuando Fede Bal llegó al auto donde lo esperaba la locutora, se sorprendió y lanzó sin filtros: “La con… de tu madre, ¿no ibas a ir a casa?”. Luego se los ve fundirse en un beso y Botto escribió: “Le costó, pero se puso contento”.

El hijo de Carmen Barbieri reaccionó con ternura al gesto de Evelyn y compartió en sus historias de Instagram el video que ella misma había subido con la sorpresa de cumpleaños y lo acompañó con tres corazones rojos. Con ese detalle, el actor celebró públicamente la iniciativa de su novia, que lo fue a buscar al aeropuerto con regalos y torta, reafirmando el gran momento que atraviesan como pareja.

Reclamo: Carmen Barbieri le pasó factura a Fede Bal “¿Dónde pasaste el 24 de diciembre pasado y con quién?”, fue la pregunta que Carmen le hizo a Fede durante una charla telefónica como invitada en Sería Increíble, el programa de OLGA.