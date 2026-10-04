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¡Sorpresa!: el gesto romántico de Evelyn Botto que descolocó a Fede Bal

La locutora preparó una bienvenida especial para su novio en el aeropuerto, con regalos y torta en mano, al regresar de un viaje de trabajo. La reacción del actor, entre sorpresa y humor, quedó registrada en redes sociales.

Evelyn Botto y Fede Balempezaron a salir con un vínculo libre o abierto a finales de 2024. 

Evelyn Botto y Fede Balempezaron a salir con un vínculo libre o abierto a finales de 2024. 

Evelyn Botto sorprendió a Federico Bal en su cumpleaños con un gesto inesperado que se viralizó en redes sociales. Lo esperó en el aeropuerto con regalos y una torta y el actor reaccionó de una manera inesperada. "¡Sorpresa!", la acción descolocó al actor, que reaccionó entre risas y desconcierto ante la original bienvenida.

Mariano Pernía tuvo una extensa trayectoria como futbolista y, tras su retiro, continuó su carrera deportiva en el mundo motor.
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“Hoy es domingo 4 de octubre y llega Fede Bal después de un mes, larguísimo. Hoy es su cumpleaños, así que le estoy yendo a dar la sorpresa y buscándolo al aeropuerto”, relató Evelyn en sus redes y continuó: “Espero que le guste porque para mí estas cosas son doble filo, porque nunca sabés después de un viaje así estás cansado. Confío en que se va a poner contento. Yo tengo, por un lado, una tortita que ya se me cayó porque salí con muchas cosas. También le compré un acolchado”.

Cuando Fede Bal llegó al auto donde lo esperaba la locutora, se sorprendió y lanzó sin filtros: “La con… de tu madre, ¿no ibas a ir a casa?”. Luego se los ve fundirse en un beso y Botto escribió: “Le costó, pero se puso contento”.

El hijo de Carmen Barbieri reaccionó con ternura al gesto de Evelyn y compartió en sus historias de Instagram el video que ella misma había subido con la sorpresa de cumpleaños y lo acompañó con tres corazones rojos. Con ese detalle, el actor celebró públicamente la iniciativa de su novia, que lo fue a buscar al aeropuerto con regalos y torta, reafirmando el gran momento que atraviesan como pareja.

El actor respondió que había estado “en Nueva York con mi novia”, en referencia a Evelyn Botto, pero su respuesta terminó generando un pase de factura que no esperaba por parte de su madre.

La mediática le recordó que, según su versión, ambos habían planeado viajar juntos a Nueva York. “¿A mí dónde me dejaste? ¿No habíamos quedado que íbamos a Nueva York juntos? ¿Por qué me dejaste? No te lo voy a perdonar nunca”, lanzó entre el reproche y el humor.

Su hijo intentó descomprimir la situación y dejó a la vista su sorpresa por el reclamo. “Es muchísimo, mamá, es muy temprano para este reclamo”, respondió el actor. Sin embargo, su madre todavía tenía otro comentario preparado y volvió a señalar directamente a Evelyn Botto.

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