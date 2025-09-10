IR A
Revelaron quién es el famoso casado con el que Evangelina Anderson tendría un romance

La noticia se conoció a través de los dichos de Yanina Latorre quien aseguró que grabó a la pareja para tener "pruebas".

La exmodelo decidió no hablar después de conocerse el nombre del famoso con el que saldría.

Redes Sociales

La panelista Evangelina Anderson estaría saliendo con un hombre famoso y que estaría casado, después de terminar su matrimonio con el exDT de River, Martín Demichellis, después de 18 años de relación y tres hijos.

La conductora Yanina Latorre fue la que contó la noticia aunque sin dar nombres, y aseguró que mandó a grabarlos para tener pruebas: "Yo la tengo grabada. Soy tan zorra que los mandé a grabar para ver si era verdad y los tengo. No lo voy a contar ni lo voy a mostrar nunca, pero que no me lo niegue".

La mediática quedó en medio de la polémica a partir de los dichos de Latorre, en SQP, en América, que dijo: "Me animé a contar esto, porque dos personas, mientras estaba al aire, me escribieron". En este sentido, agregó: "A mí lo que no me gusta es que Evangelina Anderson se hace la llorona por sus hijos y se termina engrampando a alguien que tiene pibes".

El sitio PrimiciasYa fue quien reveló que el nuevo amor de la exmodelo sería Leandro Paredes, el jugador de la Selección argentina, que está en pareja con Camila Galante, con quien tiene 3 hijos.

En medio de los rumores, Anderson no habló y el mediocampista volvió de Ecuador e inmediatamente se reincorporó al plantel de Boca que se prepara visitar el próximo domingo a Rosario Central.

