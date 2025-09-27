Evangelina Anderson está en boca de todos por su look: un total white con encaje fascinante

Evangelina Anderson es una de las personalidades más influyentes del país, y su impacto en redes sociales suele ser muy grande. En esta ocasión, la modelo y panelista de Los 8 escalones decidió compartir algunas postales de su viaje a Italia , cuyos motivos al principio parecían misteriosos, aunque luego explicó los motivos y compartió sus looks .

Anderson contó que fue a la Fashion Week, donde posó con un elegante look . Se trata de un conjunto sastrero en tonalidad blanca que está compuesto por tres piezas en tela de lino : corset con escote corazón, pantalón de tiro medio con abertura frontal en los tobillos , que dejaba lucir su calzado, y blazer ceñido con sopalas clásicas.

Para completar el outfit, llevó stilettos blancos de charol haciendo juego con sus prendas y como accesorios escogió un mini bolso acolchado de cuero blanco con herrajes dorados de una exclusiva firma italiana. Asimismo, agregó gafas ovaladas oscuras para darle un estilo más cool.

Por último, Anderson lució su cabello recogido en un peinado bajo con raya al medio y algunos mechones sueltos que enmarcaron su rostro. En la piel, eligió un maquillaje para darle protagonismo al rostro, con mirada intensa y definida con sombras oscuras y delineado, rubor marrón tostado y labial nude.

evangelina-anderson-2105946

Quién es el futbolista que más likes le da a Evangelina Anderson

El nombre de Evangelina Anderson volvió a aparecer con frecuencia en los medios tras su separación de Martín Demichelis. Y al parecer sus gustos siguen en la línea futbolística ya que, según reveló la periodista Vicky Braier, más conocida como Juariu, hay un futbolista que le da "me gusta" a cada una de sus publicaciones.

Se trata de Juan José Purata, defensor central del Tigres de México, quien, hace unas semanas, apareció en un video, junto a la modelo argentina, en un shopping. A pesar de que Anderson busca mantener la privacidad, el jugador deja en claro que hay algo más que un affaire entre ambos.

juan-jose-juanjo-sanchez-purata-es-un-futbolista-YQVZNFAZRFAIRAKAPJU6LB7M2M

El futbolista de 27 años representa además a la selección azteca, y jugó toda su carrera en el Tigres, a pesar de haber tenido en el medio un breve paso por el Atlanta United de la Major League Soccer (MLS) en la temporada 2022-2023.