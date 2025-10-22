IR A
Estrella de Hollywood se retiró del streaming: "El cine es importante..."

Una de las principales figuras del mundo de las películas sorprendió tras anunciar su negativa a trabajar con las plataformas.

Una estrella de Hollywood se niega a participar de películas exclusivas del streaming.

Una estrella de Hollywood se niega a participar de películas exclusivas del streaming.

En diálogo con la revista de moda InStyle, la actriz estadounidense Elizabeth Olsen fue quien se manifestó en contra de los filmes que se estrenan exclusivamente en internet. Al respecto, expresó: "Si una película se hace de forma independiente y solo se vende a una plataforma de streaming, no hay problema. Pero no quiero hacer algo donde eso sea lo único importante".

Con esto último, hizo mención al valor agregado que tiene el mundo del cine: "Creo que es importante que la gente se reúna como comunidad, que vea a otras personas, que esté junta en un espacio. Por eso me gustan los deportes. Creo que es muy poderoso que la gente se reúna por algo que le apasiona. Ya ni siquiera hacemos audiciones en persona". De esta manera, se deberá esperar a los próximos meses para ver cómo reacciona Hollywood a esta llamativa decisión.

Elizabeth Olsen
Elizabeth Olsen se mostró en contra del mundo del streaming.

Es importante remarcar que Elizabeth Olsen no fue demagoga con esta revelación, ya que nunca participó de una película que no haya pasado primero por salas de cine. En el caso de His Three Daughters (2023) y The Assessment (2025), ambas estuvieron en algunas sedes seleccionadas para luego llegar a Netflix y Amazon Prime Video, respectivamente.

