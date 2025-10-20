Disney+ perdió el 10% de sus suscriptores tras el escándalo con Jimmy Kimmel: cuántos usuarios son Se confirmó la peor noticia para la plataforma de streaming luego de la aparición de las estadísticas oficiales del mes pasado.







Disney+ perdió el 10% de sus suscriptores tras el escándalo con Jimmy Kimmel. Redes sociales

La plataforma Disney+ perdió el 10% de sus suscriptores tras el escándalo con Jimmy Kimmel y se trata de una dolorosa noticia para el streaming del conglomerado, ya que estuvo muy por encima de su competencia y podría ser un golpe definitivo en la disputa.

El pasado 11 de septiembre, la cadena ABC suspendió el programa de Jimmy Kimmel por sus comentarios vinculados al asesinato de Charlie Kirk. Casi inmediatamente después, se armó una campaña muy fuerte contra The Walt Disney Company y evidentemente fue efectiva, ya que su streaming fue el que más usuarios perdió.

A través de la información brindada por Antenna, sitio especializado en métricas, el portal de noticias The Hollywood Reporter informó las pérdidas de todas las plataformas y allí fue donde el conglomerado quedó en evidencia. De septiembre a octubre, Disney+ perdió el 8% y Hulu el 10% de sus suscriptores, una situación crítica de cara al futuro inmediato de las mismas.

Plataformas de streaming estadísticas pérdida de suscriptores The Walt Disney Company perdió muchos suscriptores con Disney+ y Hulu. The Hollywood Reporter

Con respecto a la cantidad de usuarios que estos números le significan a The Walt Disney Company, The Hollywood Reporter informó que serían aproximadamente 3 millones de cuentas. Al tratarse de un dato que solo contabiliza el mercado estadounidense, si se tiene como referencia el plan más barato (u$s11,99), son pérdidas de, por lo menos, u$s36 millones para el conglomerado.

