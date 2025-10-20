IR A
Disney+ perdió el 10% de sus suscriptores tras el escándalo con Jimmy Kimmel: cuántos usuarios son

Se confirmó la peor noticia para la plataforma de streaming luego de la aparición de las estadísticas oficiales del mes pasado.

Disney+ perdió el 10% de sus suscriptores tras el escándalo con Jimmy Kimmel.

Redes sociales
Las series de Marvel se estrenan siempre en Disney+.
A través de la información brindada por Antenna, sitio especializado en métricas, el portal de noticias The Hollywood Reporter informó las pérdidas de todas las plataformas y allí fue donde el conglomerado quedó en evidencia. De septiembre a octubre, Disney+ perdió el 8% y Hulu el 10% de sus suscriptores, una situación crítica de cara al futuro inmediato de las mismas.

Plataformas de streaming estadísticas pérdida de suscriptores
The Walt Disney Company perdió muchos suscriptores con Disney+ y Hulu.

Con respecto a la cantidad de usuarios que estos números le significan a The Walt Disney Company, The Hollywood Reporter informó que serían aproximadamente 3 millones de cuentas. Al tratarse de un dato que solo contabiliza el mercado estadounidense, si se tiene como referencia el plan más barato (u$s11,99), son pérdidas de, por lo menos, u$s36 millones para el conglomerado.

