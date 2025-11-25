El doloroso testimonio de la hija de Bruce Willis: "Aunque no me reconozca, sigue siendo..." Rumer, hija de actor y Demi Moore, se refirió al estado de salud y el diagnóstico que arrastra su padre, y no ocultó su profunda tristeza.







El actor padece una enfermedad degenerativa y está rodeado por su familia. Redes Sociales

La hija del actor de Bruce Willis, Rumer, habló sobre la etapa que atraviesa el actor luego de que en 2023 le diagnosticaran una enfermedad degenerativa que no tiene cura.

El artista de Hollywood padece demencia frontotemporal (DFT) y la joven no ocultó su profunda tristeza. Reconoció que "siempre" le hacen "esa pregunta" y que es "difícil de responder porque, la verdad es que a nadie con DFT le va bien".

La actriz, de 37 años, hija de Willis y Demi Moore, compartió la dificultad de ver cómo la enfermedad transforma a una persona querida. "Es una enfermedad cruel. Ver a alguien que amas desvanecerse y cambiar tan dramáticamente es una de las cosas más difíciles por las que he pasado", confesó.

En una aparición pública, Rumer subrayó que "a veces es difícil, porque ves las partes de él que sabes que están allí, pero que no puede expresar. Pero incluso en eso, él sigue siendo mi papá."

Además, habló de la unión que se logró con la presencia de la exesposa de Willis, y su actual esposa, Emma Heming, junto con sus cinco hijas. "Lo más importante es que hemos aprendido a comunicarnos mejor y a apoyarnos mutuamente. Nos centramos en los pequeños momentos de alegría", aseguró.