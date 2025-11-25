IR A
IR A

El doloroso testimonio de la hija de Bruce Willis: "Aunque no me reconozca, sigue siendo..."

Rumer, hija de actor y Demi Moore, se refirió al estado de salud y el diagnóstico que arrastra su padre, y no ocultó su profunda tristeza.

El actor padece una enfermedad degenerativa y está rodeado por su familia.

El actor padece una enfermedad degenerativa y está rodeado por su familia.

Redes Sociales

La hija del actor de Bruce Willis, Rumer, habló sobre la etapa que atraviesa el actor luego de que en 2023 le diagnosticaran una enfermedad degenerativa que no tiene cura.

Chainsaw Man: The Movie- Reze Arc también es conocida como Chainsaw Man: La Película: Arco de Reze
Te puede interesar:

Competencia para la Mejor Película Animada: cuáles son los 7 animes que sueñan con el Oscar 2026

El artista de Hollywood padece demencia frontotemporal (DFT) y la joven no ocultó su profunda tristeza. Reconoció que "siempre" le hacen "esa pregunta" y que es "difícil de responder porque, la verdad es que a nadie con DFT le va bien".

La actriz, de 37 años, hija de Willis y Demi Moore, compartió la dificultad de ver cómo la enfermedad transforma a una persona querida. "Es una enfermedad cruel. Ver a alguien que amas desvanecerse y cambiar tan dramáticamente es una de las cosas más difíciles por las que he pasado", confesó.

En una aparición pública, Rumer subrayó que "a veces es difícil, porque ves las partes de él que sabes que están allí, pero que no puede expresar. Pero incluso en eso, él sigue siendo mi papá."

Además, habló de la unión que se logró con la presencia de la exesposa de Willis, y su actual esposa, Emma Heming, junto con sus cinco hijas. "Lo más importante es que hemos aprendido a comunicarnos mejor y a apoyarnos mutuamente. Nos centramos en los pequeños momentos de alegría", aseguró.

Bruce Willis
El actor también padece afasia, una enfermedad que le impide comunicarse mediante el habla o la escritura.

El actor también padece afasia, una enfermedad que le impide comunicarse mediante el habla o la escritura.

¿Qué es la enfermedad degenerativa que padece Bruce Willis?

La Demencia Frontotemporal o DFT es una enfermedad degenerativa que padece el actor Bruce Willis, que hasta el momento no tiene cura conocida. El objetivo de la familia Willis es brindarle al actor la mayor comodidad, amor y respeto posible en esta etapa de su vida, convirtiendo su hogar en un lugar de contención y recuerdos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La salud del actor empeoró desde que fuera diagnosticado con afasia y demencia hace tres años.

La familia de Bruce Willis anuncia la donación del cerebro del actor a la ciencia, cuando muera

Colapinto de paseo en góndola por Las Vegas con Christine GZ

La divertida cita de Franco Colapinto con Christine GZ en Las Vegas: paseo en góndola y serenata

La primera entrega de Stranger Things 5 se estrenará el 26 de noviembre. 

La curiosa campaña en la vía pública de Netflix por el estreno de Stranger Things 5: "Cuando conocimos a 11..."

Los hermanos Gallagher en su segunda fecha en Buenos Aires. 

Oasis en Argentina: un reencuentro a la altura del mito

últimas noticias

El Congreso renueva bancas en diciembre.

Congreso: senadores electos jurarán este viernes y los diputados lo harán el miércoles 3 de diciembre

Hace 49 minutos
Lurrique Ferrari tenía 36 años.

Video: un motociclista murió en un show de acrobacia al golpear contra una rampa

Hace 53 minutos
Pablo Quirno: En el mundo no creen que el ajuste genere crecimiento, pero Argentina lo está probando

Quirno: "En el mundo no creen que el ajuste genere crecimiento, pero Argentina lo está probando"

Hace 1 hora
El objetivo de la AFA es mejorar los ingresos de los clubes.

La AFA evalúa lanzar su propio streaming para transmitir las categorías del Ascenso

Hace 1 hora
Bullrich y Monteoliva juntas en la presentación de la ANM

Bullrich deja Seguridad y asume en el Senado: el mensaje clave y la nueva Agencia de Migraciones

Hace 1 hora