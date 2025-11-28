29 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Horóscopo de hoy, sábado 29 de noviembre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Por
Enterate que deparan los astros para tu signo.

Enterate que deparan los astros para tu signo.

C5N

Conoce lo que te depara el horóscopo para este sábado 29 de noviembre de 2025 con relación al amor, salud, abajo según tu signo del zodíaco.

Samuel tenía 34 años.
Te puede interesar:

Quién era Samuel, el joven que murió tras una brutal paliza policial en Córdoba

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Jornada especialmente agradable para los que tengan niños. Día idóneo para la firma de sustanciosos contratos. Si quiere ascender deberá mover algún que otro hilo. Los cambios de temperatura, pueden afectar a su garganta.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Por fin se siente querido y es gracias al diálogo establecido. Podría hacer una mala inversión debido a un mal consejo. La creatividad es básica en su trabajo. Yoga o taichí para mejorar el cuerpo y la mente.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Le espera alguna complicación con el otro sexo, paciencia. Mejore su calidad de vida evitando gastos superfluos. Originales iniciativas laborales que serán muy aplaudidas. El abandono al que se somete diariamente, mermará su salud.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

No se vuelva loco buscando un romance. Revise su economía, controle un poco los gastos. Puede conseguir mejores condiciones de trabajo. Descanse más y hágase una revisión general.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Resolverá todas sus dudas sentimentales. Ahorre todo lo que pueda, se acercan pagos importantes. Sabe manejar cualquier situación, y a sus jefes les consta. Procure protegerse de los cambios de temperatura.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Todo es positivo en el plano amoroso. Ahora lo más inteligente es no gastar. Su trabajo puede peligrar por su falta de puntualidad. Si fuma, intente disminuir el consumo.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Cuidará mucho su imagen personal para mostrarse irresistible. Invierta en objetos de valor y en operaciones rápidas. Minimice la gravedad de ese asunto laboral. La vida sedentaria que lleva hace que su colesterol aumente.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

La compañía de sus amigos le hará más llevadera la jornada. Tiene que afrontar una buena cantidad de gastos. Contará con personas que le van a facilitar el trabajo. Físicamente muy bien debido a los últimos cuidados.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Conseguirá el afecto de la persona que le interesa. Momento propicio para ganar dinero y ahorrar. Sus jefes le escucharán y estarán de acuerdo con usted. Más relajación, o el sistema nervioso le pasará factura.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

No se queje, las cosas no pueden ir mejor en el amor. Sus ahorros se incrementan de forma extra. Fin de los tiempos duros en el trabajo. Contra el insomnio, levántese y lea hasta que vuelva el sueño.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Romper la rutina enriquece la vida de pareja. Gaste menos en caprichos. Los proyectos profesionales serán muy positivos. El exceso de ejercicio le puede provocar alguna lesión.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

En el amor, estará muy seguro de sí mismo y no escuchará a nadie. Juegue a la lotería, puede ganar dinero. Va a estar inspirado y lleno de ideas en su trabajo. Óptimo estado de ánimo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Niño Prodigio revela el mantra.

Niño Prodigio revela el mantra de cada signo del zodíaco para atraer prosperidad en Thanksgiving

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 28 de noviembre

Sus predicciones para hoy jueves 27 de noviembre de 2025.

Niño Prodigio: predicciones para hoy jueves 27 de noviembre de 2025

Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 27 de noviembre

Esperanza Gracia comparte sus predicciones para este miércoles 26 de noviembre

El horóscopo de Esperanza Gracia para este miércoles 26 de noviembre: ¿qué deparan los astros?

Conoce los mejores hábitos astrales para direccionar tus deseos, signo por signo.

Signo por signo: este es el hábito que te alinea con tus deseos

Rating Cero

Rosalía cerró un día a puro recorrido por todo Buenos Aires con Mario Pergolini. 

Rosalía y su itinerario en Buenos Aires: Luzu, Pergolini, el Obelisco y La Bombonera

Los famosos fueron captados en un video donde se los vio a los besos en un boliche.

Momento incómodo: Ian Lucas negó el romance con Evangelina Anderson tras conocerse el video

Torres le hizo una inesperada y espontánea propuesta de amor a la estrella catalana.
play

Ángela Torres sorprendió a Rosalía con una inesperada propuesta: "¿Querés ser...?"

La modelo llevó tranquilidad a sus seguidores aunque no ocultó la preocupación por su estado.

Preocupación en el espectáculo: internaron de urgencia a Rocío Marengo, en su octavo mes de embarazo

Una producción que combina humor, sensibilidad y vínculos inesperados.
play

Este es uno de los últimos éxitos de Tom Hanks y está siendo de lo más visto de Netflix: cuál es la trama

La estrella de Hollywood reveló detalles sobre su reciente soltería tras el divorcio.

Nicole Kidman habló por primera vez de su divorcio y reveló qué figuras de Hollywood la acompañan en el proceso

últimas noticias

Rosalía cerró un día a puro recorrido por todo Buenos Aires con Mario Pergolini. 

Rosalía y su itinerario en Buenos Aires: Luzu, Pergolini, el Obelisco y La Bombonera

Hace 1 hora
Aquí yacen los restos de un buen tipo, dijo Luis Ventura que eligiría escribir en su lápida.

Luis Ventura sobre los Martín Fierro: "Son los mejores premios del mundo"

Hace 1 hora
El último 11 titular de River: varios ya no seguirán.

Éxodo en River: el adiós oficial a cuatro héroes de Madrid y un histórico delantero

Hace 1 hora
Enterate que deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 29 de noviembre

Hace 1 hora
La comunicadora hizo un balance de los dos años de Javier Milei.

Nancy Pazos. sobre Milei: "Busca imponer el modelo de primarización de la economía, como hizo la dictadura"

Hace 2 horas