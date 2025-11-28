Horóscopo de hoy, sábado 29 de noviembre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate que deparan los astros para tu signo.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este sábado 29 de noviembre de 2025 con relación al amor, salud, abajo según tu signo del zodíaco.

Quién era Samuel, el joven que murió tras una brutal paliza policial en Córdoba

(21 de marzo al 20 de abril)

Jornada especialmente agradable para los que tengan niños. Día idóneo para la firma de sustanciosos contratos. Si quiere ascender deberá mover algún que otro hilo. Los cambios de temperatura, pueden afectar a su garganta.

(21 de abril al 21 de mayo)

Por fin se siente querido y es gracias al diálogo establecido. Podría hacer una mala inversión debido a un mal consejo. La creatividad es básica en su trabajo. Yoga o taichí para mejorar el cuerpo y la mente.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Le espera alguna complicación con el otro sexo, paciencia. Mejore su calidad de vida evitando gastos superfluos. Originales iniciativas laborales que serán muy aplaudidas. El abandono al que se somete diariamente, mermará su salud.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

No se vuelva loco buscando un romance. Revise su economía, controle un poco los gastos. Puede conseguir mejores condiciones de trabajo. Descanse más y hágase una revisión general.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Resolverá todas sus dudas sentimentales. Ahorre todo lo que pueda, se acercan pagos importantes. Sabe manejar cualquier situación, y a sus jefes les consta. Procure protegerse de los cambios de temperatura.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Todo es positivo en el plano amoroso. Ahora lo más inteligente es no gastar. Su trabajo puede peligrar por su falta de puntualidad. Si fuma, intente disminuir el consumo.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Cuidará mucho su imagen personal para mostrarse irresistible. Invierta en objetos de valor y en operaciones rápidas. Minimice la gravedad de ese asunto laboral. La vida sedentaria que lleva hace que su colesterol aumente.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

La compañía de sus amigos le hará más llevadera la jornada. Tiene que afrontar una buena cantidad de gastos. Contará con personas que le van a facilitar el trabajo. Físicamente muy bien debido a los últimos cuidados.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Conseguirá el afecto de la persona que le interesa. Momento propicio para ganar dinero y ahorrar. Sus jefes le escucharán y estarán de acuerdo con usted. Más relajación, o el sistema nervioso le pasará factura.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

No se queje, las cosas no pueden ir mejor en el amor. Sus ahorros se incrementan de forma extra. Fin de los tiempos duros en el trabajo. Contra el insomnio, levántese y lea hasta que vuelva el sueño.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Romper la rutina enriquece la vida de pareja. Gaste menos en caprichos. Los proyectos profesionales serán muy positivos. El exceso de ejercicio le puede provocar alguna lesión.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

En el amor, estará muy seguro de sí mismo y no escuchará a nadie. Juegue a la lotería, puede ganar dinero. Va a estar inspirado y lleno de ideas en su trabajo. Óptimo estado de ánimo.