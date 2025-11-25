La familia de Bruce Willis anuncia la donación del cerebro del actor a la ciencia, cuando muera La familia del artista de Hollywood mantuvo siempre una comunicación abierta sobre el impacto de la enfermedad y el doloroso proceso de deterioro que padece.







La salud del actor empeoró desde que fuera diagnosticado con afasia y demencia hace tres años. Redes sociales

Ante el drástico deterioro de la salud del actor Bruce Willis, que padece una enfermedad degenerativa, su familia anunció que donará el cerebro de la estrella de Hollywood, tras su muerte.

El artista padece Demencia Frontotemporal (DFT) y sus allegados tomaron la decisión de donar su cerebro post-mortem para impulsar la investigación y buscar una cura, que hasta el momento no se conoce.

Quien encabezó la decisión altruista es su esposa Emma Heming Willis, su exmujer, Demi Moore, y sus cinco hijas, para la lucha contra esta enfermedad devastadora.

Bruce Willis La familia del actor acompaña a otros que luchan contra esta enfermedad neurocognitiva. Redes Sociales Bruce Willis y su lucha contra un diagnóstico implacable Bruce Willis fue diagnosticado inicialmente con afasia en 2022, un trastorno del lenguaje. Sin embargo, en febrero de 2023, la familia confirmó que su condición había progresado a Demencia Frontotemporal o DFT, un tipo de demencia para el que actualmente no existe cura ni tratamiento que detenga su avance.