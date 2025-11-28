28 de noviembre de 2025 Inicio
Inminente arribo de tormentas en el AMBA: el avance de un frente frío trae cambios en las temperaturas

Vuelven las lluvias para el fin de semana, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos para varias provincias de Argentina. Además, generará el descenso del termómetro.

El ingreso de un frente frío generará el descenso de las temperaturas para el fin de semana. 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica por tormentas para varias provincias de Argentina. En el caso del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se espera que las lluvias y el frío arriben durante el último fin de semana de noviembre.

Las lluvias llegarán para el jueves a última hora del día. 
Se viene un brusco cambio del pronóstico para AMBA: rige una alerta meteorológica por tormentas

Las provincias bajo alerta por tormentas son Jujuy, Salta, Tucumán, Córdoba, La Rioja, San Juan, San Luis, Mendoza, La Pampa, Neuquén, Buenos Aires y Río Negro.

Desde el SMN informaron que el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar lluvias abundantes en cortos periodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 80 km/h de forma localizada. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 65 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

En paralelo, desde Meteored informaron que avanza un "sistema frontal frío desde el norte patagónico hacia el centro y norte del país, se espera un incremento notable en la organización y la intensidad de las tormentas".

Pero de cara al lunes 1 diciembre se prevé "un cambio significativo en las condiciones atmosféricas. Con la llegada del aire más frío y seco detrás del frente, se espera un marcado descenso de temperatura en la franja central y norte del país, acompañado de una disminución clara en los niveles de humedad".

Cambio drástico del tiempo en AMBA: a qué hora llueve

En el pronóstico extendido, el SMN informó que las tormentas comenzarán durante el mediodía del sábado 29 y se extenderá durante el resto del día, la máxima se mantendrá en 20° y la mínima de 17°. En el caso del domingo 30, se espera que las tormentas continúen durante la jornada, con máximas y mínimas similares. En cuánto al frío, se puede observar que la mínima para el martes 2 de diciembre será de 15° y la máxima de 25°.

CABA pronóstico 28-11-25
