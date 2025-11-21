Luto en Hollywood: murió Spencer Lofranco, protagonista de Jamesy Boy, Unbroken y la biográfica Gotti con John Travolta

El actor de Hollywood Spencer Lofranco conocido por sus intensas interpretaciones en películas como Jamesy Boy, Unbroken y la biográfica Gotti, donde compartió escena con John Travolta, falleció a los 33 años de edad. Las circunstancias de su deceso aún se encuentran bajo investigación.
La muerte del joven canadiense fue confirmada por su familia y medios estadounidenses como TMZ, y llevó conmoción al mundo del espectáculo, ya que Lofranco tenía una carrera en ascenso y compartió pantalla con leyendas del cine.
Hubo un conmovedor posteo de su hermano, Santino Lofranco, en redes sociales, que habló de la esencia de su vida: "Le cambiaste la vida a la gente. Viviste una vida con la que otros solo sueñan. Ahora estás con Dios. Siempre te amaré y te extrañaré, Oso”, escribió en modo privado.
Lofranco nació en octubre de 1992 en Toronto, Ontario, Canadá, comenzó a actuar tras cursar un año de conservatorio en la New York Film Academy. Consiguió su primer papel en At Middleton (2013), junto a Andy García y Vera Farmiga. En su corta vida pasó por varios altibajos y momentos "oscuros", según la revista estadounidense Us Weekly.