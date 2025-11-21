IR A
IR A

Luto en Hollywood: murió Spencer Lofranco, protagonista de Jamesy Boy, Unbroken y la biográfica Gotti con John Travolta

El fallecimiento del actor canadiense fue confirmado por la familia. Su carrera estaba en ascenso y trabajó con celebridades como Angelina Jolie. Tenía 33 años.

El actor de Hollywood murió a los 33 años.

El actor de Hollywood murió a los 33 años.

Redes Sociales

El actor de Hollywood Spencer Lofranco conocido por sus intensas interpretaciones en películas como Jamesy Boy, Unbroken y la biográfica Gotti, donde compartió escena con John Travolta, falleció a los 33 años de edad. Las circunstancias de su deceso aún se encuentran bajo investigación.

Angelina le pidió el divorcio a Brad el 19 de septiembre de 2016.
Te puede interesar:

Brad Pitt demandó a su ex esposa Angelina Jolie por U$S 35 millones

La muerte del joven canadiense fue confirmada por su familia y medios estadounidenses como TMZ, y llevó conmoción al mundo del espectáculo, ya que Lofranco tenía una carrera en ascenso y compartió pantalla con leyendas del cine.

Hubo un conmovedor posteo de su hermano, Santino Lofranco, en redes sociales, que habló de la esencia de su vida: "Le cambiaste la vida a la gente. Viviste una vida con la que otros solo sueñan. Ahora estás con Dios. Siempre te amaré y te extrañaré, Oso”, escribió en modo privado.

Lofranco nació en octubre de 1992 en Toronto, Ontario, Canadá, comenzó a actuar tras cursar un año de conservatorio en la New York Film Academy. Consiguió su primer papel en At Middleton (2013), junto a Andy García y Vera Farmiga. En su corta vida pasó por varios altibajos y momentos "oscuros", según la revista estadounidense Us Weekly.

Embed

Carrera y roles destacados de Spencer Lofranco

  • Fue conocido por protagonizar la película Jamesy Boy (2014), donde interpretó al adolescente problemático James Burns.

  • Coprotagonizó Gotti(2018), interpretando a John Gotti Jr. junto a John Travolta.

  • También apareció en películas importantes como Unbroken (Invencible) (2014), dirigida por Angelina Jolie, y King Cobra (2016).

  • Su debut cinematográfico fue en la comedia romántica At Middleton (Enamorarse en Middleton) (2013).

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La estrella de Hollywood fue distinguida por su trayectoria en el cine mundial.

Tom Cruise recibió un Oscar honorífico por su trayectoria y lanzó un irónico mensaje

Blanchett junto al Sumo Pontífice en el Vaticano este sábado.

El Papa se reunió con estrellas de Hollywood y los llamó a ser "peregrinos de la Imaginación"

Una estrella de Hollywood anunció su retiro temporal del mundo del cine.

Estrella de Hollywood anunció su retiro temporal: "La gente está harta de mí"

Adele llega al mundo del cine de la mano de una película prometedora.

Adele protagonizará una película: será su debut en el mundo del cine

La primera entrega de Stranger Things 5 se estrenará el 26 de noviembre. 

La curiosa campaña en la vía pública de Netflix por el estreno de Stranger Things 5: "Cuando conocimos a 11..."

Los hermanos Gallagher en su segunda fecha en Buenos Aires. 

Oasis en Argentina: un reencuentro a la altura del mito

últimas noticias

El fotoperiodista en la cobertura de una de las marchas contra el cierre de la agencia de noticias Télam.

Revelaron imágenes inéditas de Pablo Grillo, fotoperiodista herido por la represión policial

Hace 26 minutos
Scott Bessent y Javier Milei.

El Tesoro de EEUU giró más de 870 millones de dólares a la Argentina para pagarle al FMI

Hace 32 minutos
La policía compartía contenido erótico con el uniforme reglamentario

Así eran las provocativas fotos de la policía suspendida por usar el uniforme en Onlyfans

Hace 1 hora
play
El actor de Hollywood murió a los 33 años.

Luto en Hollywood: murió Spencer Lofranco, protagonista de Jamesy Boy, Unbroken y la biográfica Gotti con John Travolta

Hace 1 hora
Así es la casa de Valeria Mazza de San Isidro.

La policía identificó a los ladrones que entraron a la casa de Valeria Mazza: fueron cinco adolescentes

Hace 1 hora