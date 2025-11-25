IR A
Competencia para la Mejor Película Animada: cuáles son los 7 animes que sueñan con el Oscar 2026

Entre los 35 largometrajes elegibles hay varias producciones con marcada influencia asiática, que tienen serias chances de ganar y con la posibilidad de competir en categorías mayores.

Chainsaw Man: The Movie- Reze Arc también es conocida como Chainsaw Man: La Película: Arco de Reze

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood reveló cuales son los animé que podrían entrar en la competencia para la Mejor Película Animada en los Premios Oscar 2027.

La 98ª edición de la gala que permio lo mejor del cine mundial se celebrará el 15 de marzo de 2025 en el Dolby Theatre de Los Ángeles, donde hay una fuerte representación de la animación japonesa.

Entre los 35 postulados para el galardón de las mejores producciones, hay siete producciones de animé o que tienen una marcada influencia asiática que tienen grandes posibilidades de ganar, incluso pueden competir para premios mayores.

Los productores asiáticos se enfrentan a pesos pesados occidentales como Zootopia 2 de Disney y Los Chicos Malos 2 (The Bad Guys 2) de Dreamworks, disputado para obtener una de las cinco plazas en la nominación.

La lista de películas de anime y de origen asiático y que buscan una nominación a los Premios Oscar 2026 son:

  • Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc
  • Colorful Stage! The Movie: A Miku Who Can't Sing
  • ChaO
  • The Legend of Hei 2
  • Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito
  • Scarlet
  • 100 Meters

¿Cuándo son los Premios Oscars 2026?

La competencia por el premio a Mejor Película Animada promete ser una de las más cerradas de la próxima edición, este 15 de marzo de 2026. El evento será presentado por Conan O'Brien por segunda vez consecutiva. Las nominaciones se anunciarán el 22 de enero de 2026.

