Rosalía y su itinerario en Buenos Aires: Luzu, Pergolini, el Obelisco y La Bombonera

La artista detrás de el novedoso álbum Lux demostró por qué es una referente mundial al enfrentar una agenda apretadísima con una sonrisa que no se borró en ningún momento, mientras probaba flan con dulce de leche y se "argentinizaba" minuto a minuto.

La visita de Rosalía a Buenos Aires no fue un viaje promocional, fue una verdadera proeza física . La cantante catalana, que llegó al país para presentar su nuevo trabajo Lux, diagramó una jornada de viernes que bien podría haber sido un reality por sí misma. El circuito combinó lo mejor del streaming, el encuentro con figuras, la comida local y el fervor popular .

El día empezó bien temprano, pero la gira arrancó el jueves por la noche con la aparición sorpresiva de la artista en el show de Cindy Cats, en el microestadio de Ferro. La española fue parte del público presente, donde se la vio intercambiar algunas palabras con Juliana Gattas, e hizo reverencias a la banda ante el emocionante .

Por la mañana de este viernes, en Nadie Dice Nada, por Luzu, Rosalía se sentó en la mesa de Nico Occhiato y su equipo. La transmisión se convirtió en un show digital con récord de audiencia. Lejos de las formalidades, la artista se mostró desestructurada, bailó cumbia con Karina "La Princesita" y se emocionó al cantar La Perla con Ángela Torres.

Más tarde, la estrella descendió de una camioneta frente al Obelisco, uno de los lugares más icónicos del país. Con un vestido blanco, y con un cordón de seguridad que la rodeaba, Rosalía estuvo algunos minutos allí, en lo que pareció ser la grabación de un videoclip. Los fans y periodistas especializados suponen que se trata de la canción Reliquia, que describe con un halago a la capital argentina. "El cielo nació en Buenos Aires" , entona la cantante en uno de los hits de Lux.

Sin respiro, la artista se dirigió a grabar un encuentro exclusivo con Mario Pergolini . El encuentro confirmó su interés por la intimidad de la cultura local y cerró el intercambio con una foto que fue viral al instante: Rosalía posó con la camiseta de Boca Juniors que le regaló Pergolini , en una imagen que es la postal perfecta de su "argentinización".

Mientras en las redes ya circulaban las fotos de su recorrido por la ciudad, la artista terminó su tour en La Boca, lo que incluyó una visita a La Bombonera y un stream improvisado, donde se la vio con Momo y Trueno. En total, una jornada de 12 horas de exposición con la misma actitud enérgica y contagiosa con la que la empezó el día.

rosalia boca

Este raid, que incluyó milanesas, empanadas, flan y un carisma a prueba de cámaras, dejó un mensaje claro: Rosalía no solo vino a promocionar, sino a entender un poco más la cultura argentina, y lo hizo en una jornada que, por su intensidad y variedad, quedará en la historia de las visitas internacionales.

Rosalía con Pergolini: "Messi es increíble, no lo conozco pero siempre uso sus stickers"

La catalana estuvo en el sillón de los invitados de Mario Pergolini, por Canal 13, en el programa Otro día perdido. La española, que promociona en Argentina su álbum Lux, habló del tiempo que le llevó completar la obra: “3 años me llevó este disco”, y, en alusión a sus fans sumó: “Estoy muy feliz, muy agradecida y muy satisfecha. Quiero que la gente lo pueda disfrutar”.

"Las mujeres que son monjas se comprometieron con una causa en su vida. Mi causa es la música", esa es la conexión que realizó la artista entre la religión y su última producción.

En referencia a los artistas argentinos que la inspiran detalló: "De Milo J: me encanta que él vuelva a los orígenes, Emilia rompe el escenario y Nathy (Peluso) tiene unas letras tremendas". Su deleite por la música nacional siguió con su apreciación sobre el show de Cindy Cats: "Me sorprendió mucho ese nivel de 'jam', la música, la afición".

La cantante contó a Mario Pergolini y sus panelistas que su gira sigue por Brasil. El conductor hizo referencia a la rivalidad futbolística que existe entre la albiceleste y el país vecino, a lo que Rosalía respondió con desconocimiento, paños frios y sorprendió: "Messi es increíble. No lo conozco, pero siempre uso sus stickers".