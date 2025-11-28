Franco Colapinto afronta la primera práctica libre y la clasificación de la Sprint en el Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1 El piloto de Alpine tendrá como objetivo escalar posiciones en el anteúltimo fin de semana del calendario. Además, comienza a definirse el campeonato entre Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen. Por + Seguir en







Franco Colapinto comienza su participación en Qatar. Alpine

Franco Colapinto afrontará la primera práctica libre del Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1 en el Circuito de Lusail a partir de las 10.30. Más tarde participará de la jornada de clasificación de la modalidad Sprint.

Después de su participación en el Gran Premio de Las Vegas, donde tuvo una actuación algo accidentada a causa del auto, pero que pudo lograr un meritorio 15° lugar.

Ya con el gancho puesto pensando en 2026, el pilarense buscará escalar posiciones en el marco de la vigésimo segunda fecha de la temporada 2025, que tiene lugar en el Circuito Internacional de Lusail.

Por un lado, el campeonato tiene a Lando Norris (McLaren) como líder luego de una temporada en la que se impuso por constancia y varios podios clave a lo largo de la temporada.

Sin embargo, la diferencia es mínima: Oscar Piastri (McLaren), ganador de dos Grandes Premios en el año, y Max Verstappen (Red Bull), todavía peligroso pese a un rendimiento irregular de su equipo, le respiran en la nuca. Con apenas un puñado de carreras por disputarse y tres pilotos encerrados en pocos puntos, la Fórmula 1 se encamina a una definición tan ajustada como apasionante.