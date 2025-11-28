28 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Franco Colapinto afronta la primera práctica libre y la clasificación de la Sprint en el Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1

El piloto de Alpine tendrá como objetivo escalar posiciones en el anteúltimo fin de semana del calendario. Además, comienza a definirse el campeonato entre Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen.

Por
Franco Colapinto comienza su participación en Qatar.

Franco Colapinto comienza su participación en Qatar.

Alpine

Franco Colapinto afrontará la primera práctica libre del Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1 en el Circuito de Lusail a partir de las 10.30. Más tarde participará de la jornada de clasificación de la modalidad Sprint.

Hasta el momento,  Colapinto es el único piloto que no sumó puntos en el año.
Te puede interesar:

Colapinto marcó cuál será la clave para el Gran Premio de Qatar

Después de su participación en el Gran Premio de Las Vegas, donde tuvo una actuación algo accidentada a causa del auto, pero que pudo lograr un meritorio 15° lugar.

Ya con el gancho puesto pensando en 2026, el pilarense buscará escalar posiciones en el marco de la vigésimo segunda fecha de la temporada 2025, que tiene lugar en el Circuito Internacional de Lusail.

Por un lado, el campeonato tiene a Lando Norris (McLaren) como líder luego de una temporada en la que se impuso por constancia y varios podios clave a lo largo de la temporada.

Sin embargo, la diferencia es mínima: Oscar Piastri (McLaren), ganador de dos Grandes Premios en el año, y Max Verstappen (Red Bull), todavía peligroso pese a un rendimiento irregular de su equipo, le respiran en la nuca. Con apenas un puñado de carreras por disputarse y tres pilotos encerrados en pocos puntos, la Fórmula 1 se encamina a una definición tan ajustada como apasionante.

Dónde ver a Franco Colapinto en el GP de Qatar de la F1

Las prácticas libres, las clasificaciones y la carrera se podrán ver en vivo a través de Fox Sports.

Colapinto en el GP de Qatar en F1: los horarios y el cronograma

Viernes 28 de noviembre

  • Prácticas Libres 1 -10.30 a 11.30
  • Clasificación Sprint - 14.30 a 15.14

Sábado 29 de noviembre

  • Carrera Sprint - 11.00 a 12.00
  • Clasificación - 15.00 a 16.00

Domingo 30 de noviembre

  • Carrera - 13.00

Noticia en desarrollo.-

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La sanción deberá cumplirse en el Gran Premio de Qatar de este fin de semana.

La sanción a un piloto de Fórmula 1 que podría favorecer a Franco Colapinto: quién es

Por descalificación a los McLaren, Franco Colapinto pasó del 17° al 15° lugar en el GP de Las Vegas

El mensaje de Alpine a Colapinto tras la mala presentación en el Gran Premio de Las Vegas: "Aprendizaje..."

A qué hora corre Franco Colapinto en Las Vegas

A qué hora corre Colapinto en Las Vegas por la Fórmula 1

Colapinto largará 15° en Las Vegas

Tras una clasificación con lluvia, Colapinto largará 15° en Las Vegas

Colapinto se quejó del rendimiento del auto.

La dura declaración de Franco Colapinto tras el primer día del GP de Las Vegas: "El auto estaba inmanejable"

Colapinto en el circuito de Las Vegas

Colapinto terminó 16° en la última práctica libre del Gran Premio de Las Vegas

Rating Cero

Las milanesas cuestan entre $9.500 y $12.000. 

El bodegón barato de Buenos Aires que se luce con sus milanesas a caballo y tequeños

Este estreno llegó el 12 de septiembre de 2025 al gigante del streaming.
play

Está en Netflix y es una serie con una trama dramática y tóxica que tenés que ver

Un estreno estadounidense llegó a la gran N roja, se trata de 65: Al borde de la extinción.
play

65: Al borde de la extinción, cuál es la trama de la película prehistórica que llegó a Netflix

Jake Gyllenhaal entrenó con un método centrado en constancia y eficiencia física.

La impresionante transformación de Jake Gyllenhaal para Road House a sus 44 años

El ciclo de TN ganó el premio a mejor programa culinario.

Historias ricas 4 ganó como mejor programa Culinario en los premios Martin Fierro de Cable

play

Gustavo Sylvestre se llevó el Premio Martín Fierro de Oro de Cable 2025

últimas noticias

ANMAT prohibió el uso y la venta de una marca de jabón líquido para manos por ser ilegal

ANMAT prohibió el uso y la venta de una marca de jabón líquido para manos por ser ilegal

Hace 4 minutos
Esta es una de las playas que están lejos del Turismo masivo, y son perfectas para este verano

Esta playa no es tan conocida en Brasil, tiene una naturaleza única y se destaca por un detalle: cuál es

Hace 18 minutos
Merlos dirigirá a Racing vs. Tigre.

La Liga Profesional confirmó los árbitros para los cuartos de final del torneo Clausura

Hace 23 minutos
Mbappé se destaca dentro y fuera de la cancha.

El look súper cómodo de Mbappé con un estilo "total cream": impone tendencia

Hace 25 minutos
Son ejercicios fáciles para hacer en casa y entrenar la agilidad. 

La rutina de agilidad de solo 20 minutos que ayuda a envejecer mejor

Hace 41 minutos