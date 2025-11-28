29 de noviembre de 2025 Inicio
Luis Ventura sobre los Martín Fierro: "Son los mejores premios del mundo"

En un extenso diálogo en Inteligencia Artesanal, el programa conducido por Nancy Pazos en la pantalla de C5N, el reconocido periodista explicó que gracias a la ceremonia de los Martin Fierro puede pagar los tratamientos oncológicos de 25 personas afiliadas a APTRA.

Aquí yacen los restos de un buen tipo

"Aquí yacen los restos de un buen tipo", dijo Luis Ventura que eligiría escribir en su lápida.

Luis Ventura, prestigioso periodista, hombre del fútbol y presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), aseguró que "Si no hay Martín Fierro, no hay medicina". Entonces, explicó que cada ceremonia de premiación "me da 50 palos y gasto 40 en prepaga porque hay 25 tratamientos oncológicos" entre los 60 afiliados al grupo. Además, sostuvo que "es el mejor premio que hay en el mundo, lejos".

Te puede interesar:
Nancy Pazos. sobre Milei: "Busca imponer el modelo de primarización de la economía, como hizo la dictadura"

En un extenso diálogo en Inteligencia Artesanal, conducido por Nancy Pazos en la pantalla de C5N, Ventura también se refirió a su pelea con Jorge Rial, quien el pasado jueves se ausentó a la ceremonia de los premios Martin Fierro de Cable. "Lo que viví de amistad con él lo sigo reivindicando y me emociona el pibe que yo conocí, que lo acompañé, me la jugué y me entregué", dijo.

En repetidas ocasiones, Pazos le subrayó que le angustiaba hablar de su pelea con Rial. Sin embargo, Ventura lo negó en cada una de las oportunidades. De todos modos, admitió que es una persona a quien recuerda con estima. "Cuando llega Rial a Crónica, me dijeron que lo guiara un poco porque el pibe venía de un mal momento. Nos hicimos muy buenos amigos. Éramos amigos de la necesidad, muchas veces no teníamos para morfar de verdad. Y así crecimos, nos pusimos codo a codo, espalda con espalda", contó.

Por otro lado, Ventura se refirió a su verdadera gran pasión: el fútbol. "Mi primer juguete fue una pelota. Después empezó el periodista", recordó. Ante la pregunta de Pazos sobre la disputa entre el presidente Javier Milei y el mandamás de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) Claudio "Chiqui" Tapia, Ventura reflexionó sobre las sociedades anónimas en las entidades deportivas.

"Las sociedades toman los clubes, utilizan todo lo rentable, lo vacían y lo dejan. Así pasó en Europa", dijo Ventura. Ante la pregunta de Pazos si entonces reivindicaba a Tapia, él contestó: "Yo reivindico a Victoriano Arenas", aseguró sobre el club que preside. "Tengo 500 pibes de colonia en la pileta, tengo la villa Zabaleta en frente del Riachuelo y hay que hacer acción social, hay que tener los vestuarios limpios y si falta un mango hay que redondear un viático. El que me asiste en eso, yo lo reivindico", remató.

Por último, Pazos le pidió a Ventura que escriba una frase en su lápida: "Aquí yacen los restos de un buen tipo".

