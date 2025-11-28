Éxodo en River: el adiós oficial a cuatro héroes de Madrid y un histórico delantero El Millonario confirmó en sus redes sociales la salida de cinco jugadores históricos del ciclo Gallardo, entre ellos cuatro campeones de la Copa Libertadores 2018 y el goleador colombiano. Por + Seguir en







El último 11 titular de River: varios ya no seguirán. @LigaAFA

River Plate comenzó a despedir a los jugadores que no tendrá en cuenta para el 2026 tras el cierre de un año para el olvido, sin torneos obtenidos y con una mínima chance de clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores. Este viernes, las redes sociales oficializaron la salida de cinco futbolistas históricos de la era Marcelo Gallardo: se trata de Enzo Pérez, Milton Casco, Nacho Fernández, Gonzalo Pity Martínez y Miguel Borja.

River despedidas Tras la eliminación ante Racing por los octavos de final del Torneo Clausura, el Millonario cerró uno de los peores años futbolísticos de su historia y quiere cambiar rápido de página. Así, la institución de Núñez despidió a cuatro héroes de Madrid, ganadores de la Copa Libertadores 2018 y al goleador colombiano, con un cierre ciclo olvidable.

Una de las despedidas más dolorosas fue la del capitán, Enzo Pérez. El volante central no tuvo su regreso esperado, y jamás volvió al nivel que supo tener. “Por la gloria eterna, por defender nuestros colores con el corazón y por ser un capitán legendario, ¡Eternamente gracias, Enzo!“, expresó la cuenta oficial del club en redes sociales sobre uno de los últimos ídolos del Millonario.

Enzo Perez Loyola Enzo Pérez disputó 37 encuentros en su segundo ciclo. @RiverPlate Otro de los héroes de Madrid fue despedido desde la cuenta de la institución: se trata Milton Casco. "Luego de más de 10 años ininterrumpidos vistiendo nuestros colores y de haber obtenido 11 títulos, Milton Casco cierra su ciclo como jugador de River", afirmó el Millo sobre uno de los mejores laterales de la historia de River, donde ganó 12 títulos en 316 encuentros.

Un caso parecido al de Enzo Pérez fue el de Nacho Fernández, que tras volver de Atlético Mineiro no logró demostrar el nivel que tenía previo a su salida en 2022. El volante creativo acumuló 315 partidos, 42 goles y 11 títulos y recordado por ser el encargado de agarrar la lanza en Madrid y llevar al equipo a la victoria frente a Boca. "Ignacio Fernández cierra su ciclo como jugador de River, donde disputó un total de 314 partidos, convirtió 42 goles y ganó 10 títulos ¡Gracias, Nacho!", fue la despedida del club.