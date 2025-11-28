28 de noviembre de 2025 Inicio
Fuerte cruce entre Victoria Villarruel y Patricia Bullrich en el Senado: "Que sea pareja para todos"

La titular de la Cámara Alta y la senadora electa protagonizaron un tenso momento tras la sesión de jura, luego de la que la vicepresidenta no le conceda la palabra en el recinto, ya que en la reunión de Labor Parlamentaria se acordó que no iba a haber “ningún discurso ni intervención”.

Bullrich y Villarruel: primer cruce en el Senado de la Nación.  

La vicepresidenta Victoria Villarruel y la senadora electa Patricia Bullrich tuvieron este viernes un fuerte cruce durante la sesión de jura en el Senado. Todo comenzó cuando funcionaria tuvo intenciones de hablar en el recinto una vez finalizada la ceremonia, pero la titular de la Cámara alta se lo impidió al recordarle que en la reunión de Labor Parlamentaria se acordó que no iba a haber “ningún discurso ni intervención”.

La sesión fue celebrada este viernes. 
Sin Lorena Villaverde, juraron en el Senado los 23 legisladores electos

Pese a la insistencia de Bullrich, Villarruel no le habilitó el micrófono y dio por finalizada la sesión. Fue en ese momento cuando la senadora electa se dirigió al estrado para hablar con la vicepresidenta y - con gestos ampulosos - le recriminó su accionar, algo que podría ser el puntapié inicia de una conflictiva relación en el recinto a partir del 10 de diciembre.

Luego del tenso momento, ministra que será remplazada por Alejandra Monteoliva el 10 de diciembre, señaló a la prensa que le había pedido la palabra a Villaruel para reclamar “que la ley sea justa para todos”. Ya que previamente también se había acordado que cada senador podría jurar acompañado por tres invitados. Y existieron caso de legisladores que llevaron hasta 9 invitados.

“Le dije que sea pareja para todos. Que empecemos bien. Fueron muy estrictos y avisaron que sólo 3 invitados por senador en la jura y la de ellos trajo más y no dijo nada”, explicó Bullrich a los periodistas acreditados a la salida del recinto.

Sin Lorena Villaverde, juraron en el Senado los 23 legisladores electos

El Congreso de la Nación fue escenario este viernes de la jura de los 23 senadores electos en las elecciones legislativas nacionales del pasado 26 de octubre. La ceremonia se llevó a cabo en el recinto del Senado donde la legisladora de la Libertad Avanza, Lorena Villaverde, no pudo jurar su banca hasta que la Comisión de Asuntos Constitucionales resuelva su caso, ya que se la investiga por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Se trató de una sesión especial donde solo se formalizó la incorporación al cuerpo de las 23 bancas, la cuales recién se harán efectivas el 10 de diciembre, con la llegada de los 127 diputados electos.

Los senadores libertarios que que juraron en la ceremonia fueron Patricia Bullrich y Agustín Monteverde (CABA), Juan Cruz Godoy (Chaco), Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida (Entre Ríos), Nadia Márquez y Pablo Cervi (Neuquén), Emilia Orozco y Gonzalo Guzmán Coraita (Salta), Agustín Coto y Belén Monte de Oca (Tierra del Fuego).

El resto de los legisladores que juraron fueron: Mariano Recalde (Fuerza Patria), Jorge Capitanich (Fuerza Patria), Julieta Corroza (La Neuquinidad), Adán Bahl (Fuerza Patria), Flavia Royón (Primero Los Salteños), Gerardo Zamora y Elia Montero (Frente Cívico), José Neder (Fuerza Patria), Cándida López (Fuerza Patria), Martín Soria (Fuerza Patria) y Ana Marks (Fuerza Patria).

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, asistieron a la ceremonia y fueron los representantes presentes del Gobierno Nacional.

