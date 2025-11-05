Estrella de Hollywood se retirará del cine tras Avengers: Doomsday, la próxima película de Marvel Un reconocido actor británico dirá adiós luego de su participación en el filme de Vengadores, el cual se estrenará en 2026.







Una estrella de Hollywood estará en Avengers: Doomsday﻿ y se retirará del cine. Redes sociales

Una estrella de Hollywood se retirará del cine tras Avengers: Doomsday, la película de Marvel Studios que se estrenará en el 2026 y llegará luego de Spider-Man: Brand New Day, algo que sorprendió a muchos fans y que daría a entender que su personaje morirá.

A través de su programa The Kristian Harloff Show, el host Kristian Harloff reveló: "Sabemos que Patrick Stewart aparecerá como el Profesor X. Al parecer, se retira de la actuación después de esto. Parece que esta es su última película, se retira definitivamente". Con estas palabras, anticipó que el actor de 85 años dirá adiós a la actuación tras lo que fue su debut en la obra de teatro The Life of Galileo en 1965.

Al continuar con los detalles sobre este filme de Vengadores, Harloff anticipó: "Habrá un total de tres planetas Tierra que colisionarán en Doomsday, y Battle World será el resultado de ello". De esta manera, filtró cómo se desarrollará la trama que desembocará en Secret Wars, la posible última entrega de Marvel Studios antes de su fin.

Embed - Stranger Things DRAMA: Millie Bobby Brown vs. David Harbour?! Vale recordar que Marvel Studios confirmó que Sir Patrick Stewart estará en Avengers: Doomsday en aquella extensa transmisión en vivo que duró más de 5 horas, donde también se revelaron otros 26 actores y actrices para la película. Lo que llamó mucho la atención de la misma es que no contó con la presencia de nombres de talla muy grande, como fueron los casos de Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen y Tom Holland, entre otros.

