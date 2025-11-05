IR A
IR A

Estrella de Hollywood se retirará del cine tras Avengers: Doomsday, la próxima película de Marvel

Un reconocido actor británico dirá adiós luego de su participación en el filme de Vengadores, el cual se estrenará en 2026.

Una estrella de Hollywood estará en Avengers: Doomsday﻿ y se retirará del cine.

Una estrella de Hollywood estará en Avengers: Doomsday﻿ y se retirará del cine.

Redes sociales
Jennifer Aniston presentó a su nuevo novio, Jim Curtis.
Te puede interesar:

Jennifer Aniston vuelve a apostar al amor: quién es Jim Curtis, su nuevo novio

A través de su programa The Kristian Harloff Show, el host Kristian Harloff reveló: "Sabemos que Patrick Stewart aparecerá como el Profesor X. Al parecer, se retira de la actuación después de esto. Parece que esta es su última película, se retira definitivamente". Con estas palabras, anticipó que el actor de 85 años dirá adiós a la actuación tras lo que fue su debut en la obra de teatro The Life of Galileo en 1965.

Al continuar con los detalles sobre este filme de Vengadores, Harloff anticipó: "Habrá un total de tres planetas Tierra que colisionarán en Doomsday, y Battle World será el resultado de ello". De esta manera, filtró cómo se desarrollará la trama que desembocará en Secret Wars, la posible última entrega de Marvel Studios antes de su fin.

Embed - Stranger Things DRAMA: Millie Bobby Brown vs. David Harbour?!

Vale recordar que Marvel Studios confirmó que Sir Patrick Stewart estará en Avengers: Doomsday en aquella extensa transmisión en vivo que duró más de 5 horas, donde también se revelaron otros 26 actores y actrices para la película. Lo que llamó mucho la atención de la misma es que no contó con la presencia de nombres de talla muy grande, como fueron los casos de Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen y Tom Holland, entre otros.

X-Men XMen Marvel
X-Men fue el primer gran acierto de Marvel antes del Universo Cinematográfico.

X-Men fue el primer gran acierto de Marvel antes del Universo Cinematográfico.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Diane Ladd, estrella de Hollywood, murió a los 89 años.

Conmoción en Hollywood: murió Diane Ladd, protagonista de Rambling Rose

David Pearce fue condenado por la Justicia.

Condenaron a un productor de Hollywood a 146 años de prisión por asesinar a una modelo y su amiga

Marvel Studios podría sumar a una de las estrellas de Hollywood.
play

Estrella del cine anunció su deseo de volver a Marvel: de quién se trata

La actriz Jennifer Aniston rompió el silencio el pasado 2 de noviembre al publicar en Instagram una foto junto a su novio.

Jennifer Aniston confirmó quién es su nueva pareja y los rumores eran ciertos: cuál es la historia de Jim Curtis

HelloLola lanzó Turria Luv

HELLOLOLA: "La música me ayudó a recuperarme en mis estapas más oscuras"

El sello de la serie, la pelea del pasillo, es un único plano secuencia.

"Daredevil: Born Again", tercera temporada: todo lo que tenés que saber

últimas noticias

Según datos del Gobierno, ya se detuvieron a tres mil migrantes en Chicago.

Los agentes migratorios de Estados Unidos allanaron una guardería de niños en Chicago

Hace 24 minutos
Independiente Rivadavia es el primer equipo mendocino en consagrarse campeón en la elite del fútbol argentino.

Independiente Rivadavia le ganó por penales un partido inolvidable a Argentinos y es el campeón de la Copa Argentina

Hace 32 minutos
Resultados del Loto Plus del miércoles 5 de noviembre de 2025.

Loto Plus: resultado del sorteo 3828 del miércoles 5 de noviembre de 2025

Hace 48 minutos
El nuevo alcalde de Nueva York lanzó una campaña no solo para bajar los precios en el próximo Mundial, sino también para que haya un cupo de asientos para los residentes locales.

Zohran Mamdani, el nuevo alcalde de Nueva York, comenzó una campaña para bajar los precios de las entradas para el próximo Mundial

Hace 1 hora
Estos son los resultados del sorteo del miércoles 5 de noviembre de 2025.

Quini 6: resultados del sorteo 3.319 del miércoles 5 de noviembre de 2025

Hace 1 hora