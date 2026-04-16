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Quentin Tarantino y una polémica crítica a Woody Allen: "Yo quiero vivir, estar con muchas mujeres"

El director de Pulp Fiction reveló cómo es su metodología creativa distinta de su colega neoyorquino, quién suele realizar casi un film por año. Su última película Érase una vez en... Hollywood es del año 2019.

El director prioriza sus intereses personales ante los de su trayectoria profesional.

El director prioriza sus intereses personales ante los de su trayectoria profesional.

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Quentin Tarantino se diferenció de la forma de hacer cine de Woody Allen, y abrió la polémica con su colega: " No soy como él, yo quiero vivir". El guionista estuvo como invitado en el podcast The Bret Easton Ellis Podcast y despertó la polémica en Hollywood.

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El guionista estadounidense que ocupó 6 años de su vida para terminar la película de acción y suspenso Kill Bill, marcó distancia del comediante neoyorquino, que hace una película por año: "Yo quiero vivir, estar con muchas mujeres y ver tantas películas como me sea posible".

Tarantino tiene una metodología creativa que lo lleva a tomarse cada producción cinematográfica como un evento integral como el aislamiento total. Para escribir Pulp Fiction, o Tiempos violentos, como se la conoció en el mundo hispano, se instaló en Ámsterdam.

Entre sus deseos, Tarantino contó hace unos años que quiere dejar de trabajar cuando termine su décimo film ya que cree que después los creativos de la pantalla grande tienen un "declive artístico", según definió. Su última película Érase una vez en... Hollywood es del año 2019.

Quentin Tarantino: su ranking de películas

El director de cine Quentin Tarantino participó del podcast del novelista Bret Easton Ellis: el ranking está encabezado por Black Hawk Down (2001) de Ridley Scott como la mejor, seguida de Toy Story 3 (2010) y Lost in Translation (2003) de una lista de las 20 mejores películas del siglo XXI.

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