Jennifer Aniston vuelve a apostar al amor: quién es Jim Curtis, su nuevo novio La actriz estadounidense sorprendió al confirmar su nuevo romance en redes sociales, algo que no tardó en generar muchas preguntas al respecto.







Jennifer Aniston presentó a su nuevo novio, Jim Curtis. Instagram

La actriz estadounidense Jennifer Aniston volvió a apostar al amor y el nombre de su nuevo novio Jim Curtis quedó en boca de todos, ya que no se trata de alguien vinculado al mundo de Hollywood y no tiene nada que ver con lo que fueron sus matrimonios con Brad Pitt y Justin Theroux.

Todo comenzó con la publicación de la propia Aniston en Instagram, donde compartió una fotografía en la que se la pudo ver mientras abrazaba a Curtis desde atrás con mucho cariño. Junto con esto, escribió: "Feliz cumpleaños, mi amor, (eres) apreciado".

Según se dio a conocer, Jim Curtis es un profesional del bienestar, autor y coach de vida, con una trayectoria de más de dos décadas en la industria de la salud y la transformación personal. Actualmente, se desempeña como hipnoterapeuta, transformational coach y maestro hipnotista, además de haber publicado el libro Shift: Quantum Manifestation Guide.

Embed - Jennifer Aniston on Instagram: "Happy birthday my love Cherished " View this post on Instagram A sus 22 años, el flamante novio de Jennifer Aniston fue diagnosticado con una enfermedad crónica con lesiones en la médula espinal, lo que le causó parálisis y espasmos. Con el objetivo de encontrar un enfoque en el bienestar, desarrolló su pasión por esta profesión y hoy en día es un referente del campo.

Su relación con la actriz surgió luego de que ella se interese por él a través de su libro, fueron presentados por un amigo en común y comenzaron una relación que se hizo pública en julio de 2025. Luego de varios rumores, fue ella misma quien confirmó el romance este pasado 2 de noviembre, cuando Jim Curtis festejó sus 50 años.