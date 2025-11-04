IR A
Jennifer Aniston vuelve a apostar al amor: quién es Jim Curtis, su nuevo novio

La actriz estadounidense sorprendió al confirmar su nuevo romance en redes sociales, algo que no tardó en generar muchas preguntas al respecto.

Jennifer Aniston presentó a su nuevo novio

Jennifer Aniston presentó a su nuevo novio, Jim Curtis.

La actriz Jennifer Aniston rompió el silencio el pasado 2 de noviembre al publicar en Instagram una foto junto a su novio.
Jennifer Aniston confirmó quién es su nueva pareja y los rumores eran ciertos: cuál es la historia de Jim Curtis

Todo comenzó con la publicación de la propia Aniston en Instagram, donde compartió una fotografía en la que se la pudo ver mientras abrazaba a Curtis desde atrás con mucho cariño. Junto con esto, escribió: "Feliz cumpleaños, mi amor, (eres) apreciado".

Según se dio a conocer, Jim Curtis es un profesional del bienestar, autor y coach de vida, con una trayectoria de más de dos décadas en la industria de la salud y la transformación personal. Actualmente, se desempeña como hipnoterapeuta, transformational coach y maestro hipnotista, además de haber publicado el libro Shift: Quantum Manifestation Guide.

A sus 22 años, el flamante novio de Jennifer Aniston fue diagnosticado con una enfermedad crónica con lesiones en la médula espinal, lo que le causó parálisis y espasmos. Con el objetivo de encontrar un enfoque en el bienestar, desarrolló su pasión por esta profesión y hoy en día es un referente del campo.

Su relación con la actriz surgió luego de que ella se interese por él a través de su libro, fueron presentados por un amigo en común y comenzaron una relación que se hizo pública en julio de 2025. Luego de varios rumores, fue ella misma quien confirmó el romance este pasado 2 de noviembre, cuando Jim Curtis festejó sus 50 años.

Además, él estuvo previamente casado con Rachel Napolitano, con quien contrajo matrimonio en 2003 y tuvo un hijo llamado Aidan, quien ya es un adolescente.

20 años después, Jennifer Aniston reveló detalles que no se sabían sobre el divorcio con Brad Pitt: qué dijo

Dos décadas después de una de las rupturas más mediáticas de Hollywood, Jennifer Aniston decidió hablar sobre lo que realmente vivió durante su matrimonio y separación de Brad Pitt. La actriz aclaró varios puntos que habían sido tergiversados por la prensa, revelando aspectos personales que hasta ahora se mantenían en silencio.

Brad Pitt y Jennifer Aniston
