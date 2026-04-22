22 de abril de 2026 Inicio
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Mercedes Miguel, ministra de Educación de CABA: "Un chico que amenaza de un tiroteo no tiene dimensión de lo que hace"

La funcionaria remarcó que "las familias tienen miedo, están preocupadas, no quieren mandar a sus hijos al colegio". Los alcances del protocolo anunciado por el Gobierno porteño.

Por
C5N

Mercedes Miguel, ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, habló en exclusiva con C5N acerca de la problemática de las amenazas de tiroteos en las escuelas, que motivó el refuerzo del protocolo anunciado este martes por el jefe de Gobierno, Jorge Macri. "Un chico de 11 o 12 años que hace una amenaza de un tiroteo no tiene dimensión de lo que está haciendo", remarcó.

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"Hubo una ola muy importante en Chile hace 15 días, llegó a Argentina, entró por las distintas provincias. Desde ya que lo que ha pasado en Santa Fe nos alerta a todos de otra manera y nos nos posiciona en otro lugar y por eso ayer en la conferencia de prensa fuimos muy claros en decir, 'Esto no es una broma, no es un reto de TikTok, no es un challenge, no es un trending topic, esto es un delito'", remarcó la funcionaria en diálogo con Mañanas Argentinas.

"Hemos encontrado pintadas en baños de primaria hechos por chicos de 11 o 12 años. Piensen que cada vez que hay una pintada en la Ciudad de Buenos Aires, se activan protocolos que tienen que ver con la presencia del Ministerio de Seguridad, con la Policía de la Ciudad, con el Ministerio Público Fiscal, Ministerio Público Tutelar, Consejo de Derechos del Niño, Niña y Adolescente. Un chiquito de 10 o 12 años que está haciendo esa pintada no dimensiona todo lo que pasa, está afectando al orden público", enfatizó.

Miguel planteó la situación en los hogares a partir de esta tendencia, con familias que "tienen miedo, están preocupadas, no quieren mandar a sus hijos al colegio". "Entonces, acá tenemos que poner un límite, parar un poco, hablar de la corresponsabilidad de las de las de las empresas de las redes sociales, TikTok tiene que poder regular de alguna manera el el contenido. Hoy se viraliza todo en segundos", expresó.

En esa línea, señaló: "Ayer hablaba con una de mis hijas adolescentes. Cuando algo se vuelve tendencia, todos quieren hacer la tendencia y pasarla. Entonces, lo que más funcionó en otros países del mundo, ciudades que estamos investigando mucho, es que la prensa sea muy medida en comunicar y colaborar para no viralizar esto", propuso.

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