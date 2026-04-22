23 de abril de 2026 Inicio
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De qué operaron a Charly García y cómo seguirá el tratamiento

El músico de 74 años se sometió a una cirugía programada y permanece internado en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento (IADT). Se encuentra en una habitación común, donde los médicos siguen de cerca su evolución.

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Charly García se sometió a una nefrectomía parcial.

Charly García se sometió a una nefrectomía parcial.

Charly García fue operado con éxito en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento.
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Charly García fue operado y permanece internado: cuál es su estado de salud

El máximo referente del rock nacional evoluciona en una sala común y su recuperación es buena, tras finalizar con éxito la operación. De esta manera, el equipo médico comenzó con el proceso postoperatorio de diálisis para ayudar a la función de los riñones tras la operación realizada en el sanatorio porteño.

Tal lo informó Ángel de Brito en LAM, el procedimiento no se trató de una urgencia médica sino a una operación pautada con anterioridad. El representante del cantante llevó tranquilidad a través de un mensaje donde confirmó que el resultado de la intervención fue exitoso: "Salió todo bien", aseguró.

Charly García
El m&uacute;sico de 74 a&ntilde;os se recupera de una operaci&oacute;n programada.

El músico de 74 años se recupera de una operación programada.

¿Qué es una nefrectomía parcial?

La nefrectomía parcial es una operación en la que los especialistas retiran únicamente la zona comprometida del riñón, en lugar de extirparlo por completo. El objetivo principal es preservar la mayor cantidad posible de tejido sano para mantener la función renal.

Suele indicarse ante tumores pequeños, quistes complejos, lesiones localizadas o determinadas alteraciones que afectan solo una parte del órgano. Esta intervención quirúrgica busca cuidar el funcionamiento renal a largo plazo. Por eso suele ser una opción valorada cuando es posible conservar tejido sano.

Entre sus beneficios más destacados se encuentran:

  • Mayor preservación de la función renal.
  • Menor riesgo de complicaciones futuras vinculadas al riñón.
  • Tratamiento dirigido únicamente a la zona afectada.
  • Mejor calidad de vida posterior en muchos pacientes.
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