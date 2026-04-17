"Es un milagro": Natalie Portman está embarazada de su tercer hijo La actriz ganadora del Premio Oscar está en pareja con el músico francés Tanguy Destable, desde marzo de 2025. Ambos tiene dos hijos más con sus exparejas anteriores. + Seguir en







La actriz de Hollywood confirmó que espera un tercer hijo con el músico francés. Redes sociales

La actirz Natalie Portman confirmó que está esperando su tercer hijo, el primero con el músico francés Tanguy Destable, con quien está en pareja desde principios de 2025, cuando se los vio juntos de la mano caminando por París.

"Tanguy y yo estamos muy emocionados”, aseguró la actriz de 44 años, este viernes 17 de abril, y agregó: "Sé que es un gran privilegio y un milagro. Crecí escuchando lo difícil que es quedar embarazada".

En una entrevista con la revista de moda estadounidense Harper’s Bazaar, remarcó: "Tengo muchos seres queridos que lo han pasado muy mal, así que quiero ser respetuosa con eso también. Es algo hermoso y alegre, y también no es nada fácil”.

Portman y Destable Redes sociales La protagonista y ganadora del Premio Oscar por El Cisne Negro subrayó que sabe lo afortunada que es, y que por esto está muy agradecida. La productora mantiene su vida familiar en estricta privacidad, y actualmente vive en París con sus hijos.

Portman, que nació en Israel, explicó cómo equilibra su carrera en Hollywood con la crianza: “Tener hijos no era realmente mi motivación”, resaltó a los medios. “Simplemente estaba emocionada de tener hijos, y con una persona de la que estaba enamorada. Es muy importante tener personas en tu vida que te mantengan con los pies en la tierra”.