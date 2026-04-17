"Es un milagro": Natalie Portman está embarazada de su tercer hijo

La actirz Natalie Portman confirmó que está esperando su tercer hijo, el primero con el músico francés Tanguy Destable, con quien está en pareja desde principios de 2025, cuando se los vio juntos de la mano caminando por París.
La actriz ganadora del Premio Oscar está en pareja con el músico francés Tanguy Destable, desde marzo de 2025. Ambos tiene dos hijos más con sus exparejas anteriores.
La actirz Natalie Portman confirmó que está esperando su tercer hijo, el primero con el músico francés Tanguy Destable, con quien está en pareja desde principios de 2025, cuando se los vio juntos de la mano caminando por París.
"Tanguy y yo estamos muy emocionados”, aseguró la actriz de 44 años, este viernes 17 de abril, y agregó: "Sé que es un gran privilegio y un milagro. Crecí escuchando lo difícil que es quedar embarazada".
En una entrevista con la revista de moda estadounidense Harper’s Bazaar, remarcó: "Tengo muchos seres queridos que lo han pasado muy mal, así que quiero ser respetuosa con eso también. Es algo hermoso y alegre, y también no es nada fácil”.
La protagonista y ganadora del Premio Oscar por El Cisne Negro subrayó que sabe lo afortunada que es, y que por esto está muy agradecida. La productora mantiene su vida familiar en estricta privacidad, y actualmente vive en París con sus hijos.
Portman, que nació en Israel, explicó cómo equilibra su carrera en Hollywood con la crianza: “Tener hijos no era realmente mi motivación”, resaltó a los medios. “Simplemente estaba emocionada de tener hijos, y con una persona de la que estaba enamorada. Es muy importante tener personas en tu vida que te mantengan con los pies en la tierra”.
Natalie Portman conoció al músico francés Tanguy Destable a través de amigos en común tras su divorcio de Benjamin Millepied. La artista tiene dos hijos, Aleph (nacido en junio de 2011) y Amalia (nacida en febrero de 2017), fruto de su matrimonio con el coreógrafo Millepied. Estuvieron casados desde 2012 a 2023, y se divorciaron en 2024.
Destable es un productor de música electrónica conocido como Tepr, que colaboró colaboró con Lady Gaga y Woodkid. Tiene dos hijos de su matrimonio con la actriz francesa Louise Bourgoin.
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