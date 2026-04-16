Florencia Peña mandó al frente a Marley: reveló que estuvo con una mega estrella de Hollywood

Florencia Peña reveló detalles del pasado de Marley desconocidos hasta ahora. El conductor, que tiene más de 30 años de carrera en la televisión, tuvo una relación ocasional con una mega estrella de Hollywood y, lejos de esconderlo, aseguró: "Yo era jovencísimo".
Lo que empezó como una entrevista con anécdotas de viajes, terminó con una confesión del mediático sobre un contacto con un famoso: "Yo había llegado a Los Ángeles y me invitaban a fiestas donde estaban Tom Cruise, Madonna y Michael Jackson".
La dupla, que conduce El Show del Verano en Luzu TV, visitó el streaming de Martín Cirio, y la actriz interrumpió la charla con una afirmación que se volvió viral en redes: "Se comió un Keanu Reeves", lanzó.
El presentador sonrió, se puso colorado de la vergüenza, y se lo notó nervioso. También detalló cómo fueron sus años en los Estados Unidos: "Ellos pensaban que yo era alemán o italiano, y cuando decía que era argentino, daba un tema para hablar". Ahí Peña no se quedó callada y sumó: "Se comió unas 'Keanu Reeves'".
Cómo fue el encuentro con Keanu Reeves
Marley contó que su encuentro con el actor Keanu Reeves, protagonista de Matrix, fue cuando hacía entrevistas de prensa con las celebridades del mundo del cine y el entretenimiento de Estados Unidos. "Lo conocí en un bar. Estaba haciendo entrevistas para su nueva película. Yo estaba yendo a entrevistar a Nicole Kidman y él estaba en el mismo hotel", detalló.