IR A
IR A

Florencia Peña mandó al frente a Marley: reveló que estuvo con una mega estrella de Hollywood

La actriz pasó por el streaming de Martín Cirio y reveló detalles de la vida privada del conductor durante sus años en Los Ángeles.

La anécdota de los famosos encendió las redes.

La anécdota de los famosos encendió las redes.

Redes sociales

Florencia Peña reveló detalles del pasado de Marley desconocidos hasta ahora. El conductor, que tiene más de 30 años de carrera en la televisión, tuvo una relación ocasional con una mega estrella de Hollywood y, lejos de esconderlo, aseguró: "Yo era jovencísimo".

Adria Arjona estará en la secuela de Superman.
Te puede interesar:

No se pudo: Adria Arjona le ganó el papel a Eva de Dominici y se sumará a la secuela de Superman

Lo que empezó como una entrevista con anécdotas de viajes, terminó con una confesión del mediático sobre un contacto con un famoso: "Yo había llegado a Los Ángeles y me invitaban a fiestas donde estaban Tom Cruise, Madonna y Michael Jackson".

La dupla, que conduce El Show del Verano en Luzu TV, visitó el streaming de Martín Cirio, y la actriz interrumpió la charla con una afirmación que se volvió viral en redes: "Se comió un Keanu Reeves", lanzó.

Embed

El presentador sonrió, se puso colorado de la vergüenza, y se lo notó nervioso. También detalló cómo fueron sus años en los Estados Unidos: "Ellos pensaban que yo era alemán o italiano, y cuando decía que era argentino, daba un tema para hablar". Ahí Peña no se quedó callada y sumó: "Se comió unas 'Keanu Reeves'".

Cómo fue el encuentro con Keanu Reeves

Marley contó que su encuentro con el actor Keanu Reeves, protagonista de Matrix, fue cuando hacía entrevistas de prensa con las celebridades del mundo del cine y el entretenimiento de Estados Unidos. "Lo conocí en un bar. Estaba haciendo entrevistas para su nueva película. Yo estaba yendo a entrevistar a Nicole Kidman y él estaba en el mismo hotel", detalló.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El director prioriza sus intereses personales ante los de su trayectoria profesional.

Quentin Tarantino y una polémica crítica a Woody Allen: "Yo quiero vivir, estar con muchas mujeres"

La idea de acortar la publicidad y los avances abrió un debate en la industria cinematográfica.

"Ni siquiera los ven": proponen un cambio clave para que el público vuelva a los cines

La argentina fue confirmada como una de las candidatas en el casting de Atlanta.

Eva de Dominici está a un paso de ser la nueva villana en la secuela de Superman

El actor irlandés fue diagnosticado con ELA en 2023.

Falleció un actor de Game of Thrones, tras una dura batalla contra una enfermedad incurable

La actriz reveló detalles de cómo será el atuendo de la diseñadora de modas este 2026.
play

Meryl Streep y Anna Wintour en la tapa de Vogue: adelantaron los nuevos looks de El diablo se viste a la moda

El rumor de Dakota Jonhson y Tucker Pillsbury viene de hace meses y ahora visto a los besos se dio por confirmado el noviazgo

Nuevo romance confirmado: una estrella de cine fue vista a los besos con su nuevo novio

últimas noticias

play

Santa Fe subasta bienes incautados a bandas criminales: hay autos, motos y una avioneta

Hace 12 minutos
Laurita Fernández no tiene relación con Nicolás Cabré.

Laurita Fernández hizo una fuerte confesión sobre su relación con Cabré: "Es con el único..."

Hace 24 minutos
Fer Dente y Pablo Turturiello confirmaron en octubre del 2025.

Fer Dente se separó de Pablo Turturiello tras un año de relación

Hace 35 minutos
La anécdota de los famosos encendió las redes.

Florencia Peña mandó al frente a Marley: reveló que estuvo con una mega estrella de Hollywood

Hace 42 minutos
Podría quedarme acá, la primera novela de Oriana Sabatini.

Qué se sabe de la novela que Oriana Sabatini presentará en la Feria del Libro

Hace 46 minutos