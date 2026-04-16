Florencia Peña mandó al frente a Marley: reveló que estuvo con una mega estrella de Hollywood La actriz pasó por el streaming de Martín Cirio y reveló detalles de la vida privada del conductor durante sus años en Los Ángeles. + Seguir en







La anécdota de los famosos encendió las redes. Redes sociales

Florencia Peña reveló detalles del pasado de Marley desconocidos hasta ahora. El conductor, que tiene más de 30 años de carrera en la televisión, tuvo una relación ocasional con una mega estrella de Hollywood y, lejos de esconderlo, aseguró: "Yo era jovencísimo".

Lo que empezó como una entrevista con anécdotas de viajes, terminó con una confesión del mediático sobre un contacto con un famoso: "Yo había llegado a Los Ángeles y me invitaban a fiestas donde estaban Tom Cruise, Madonna y Michael Jackson".

La dupla, que conduce El Show del Verano en Luzu TV, visitó el streaming de Martín Cirio, y la actriz interrumpió la charla con una afirmación que se volvió viral en redes: "Se comió un Keanu Reeves", lanzó.

Embed Marley CONFIESA ante Martin Cirio y Flor Peña que ESTUVO SEXUALMENTE CON KEANU REEVES pic.twitter.com/ezWDXeQsiQ — Yanina Latorre - Fan (@YaninaLatorreTV) April 16, 2026 El presentador sonrió, se puso colorado de la vergüenza, y se lo notó nervioso. También detalló cómo fueron sus años en los Estados Unidos: "Ellos pensaban que yo era alemán o italiano, y cuando decía que era argentino, daba un tema para hablar". Ahí Peña no se quedó callada y sumó: "Se comió unas 'Keanu Reeves'".