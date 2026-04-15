"Ni siquiera los ven": proponen un cambio clave para que el público vuelva a los cines El director de Sony Pictures, Tom Rothman, pidió nuevas reglas para la exhibición de películas con el fin de rescatar al espectador que elige el streaming. + Seguir en







La idea de acortar la publicidad y los avances abrió un debate en la industria cinematográfica. Redes sociales

El cine está viviendo momentos difíciles con la aparición del streaming, que hace que el público se quede en su casa. Para contrarrestar a las plataformas, un ejecutivo de Hollywood propuso terminar con los tráilers y publicidades que se proyectan antes de cada película, ya que mucha gente "ni siquiera los ve".

Se trata del CEO de Sony Motion Picture Group, Tom Rothman, quien habló en la CinemaCon, la convención más grande de la industria cinematográfica a nivel mundial que se celebra en Las Vegas.

El ejecutivo apuntó a los operadores de salas presentes en el Caesars Palace: les dijo que debían reducir los tráilers y los anuncios publicitarios, que pueden durar aproximadamente 30 minutos antes incluso de que aparezcan los créditos iniciales.

Rothman propuso acortar los avances que se proyectan antes de la película elegida, y también los spots publicitarios: "Eliminen la publicidad interminable y acorten sustancialmente los largos pre-shows", pidió.