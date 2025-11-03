IR A
IR A

Conmoción en Hollywood: murió Diane Ladd, protagonista de Rambling Rose

A los 89 años, la actriz estadounidense falleció en su residencia de California y acompañada por su hija Laura Dern, quien confirmó la noticia.

Diane Ladd

Diane Ladd, estrella de Hollywood, murió a los 89 años.

Redes sociales
David Pearce fue condenado por la Justicia.
Te puede interesar:

Condenaron a un productor de Hollywood a 146 años de prisión por asesinar a una modelo y su amiga

En diálogo con el portal de noticias The Hollywood Reporter, Laura Dern confirmó la muerte de su madre Diane Ladd: "Mi increíble heroína y madre, un regalo inmenso, falleció conmigo a su lado esta mañana en su casa de Ojai, California". Con estas palabras, la actriz de 58 años se encargó de anunciar públicamente el desgarrador fallecimiento de su mamá.

"Fue la mejor hija, madre, abuela, actriz, artista y alma compasiva que jamás hubiera imaginado. Fuimos afortunados de tenerla. Ahora vuela con sus ángeles", concluyó el comunicado. Así, la noticia no tardó en difundirse a lo largo y ancho de los Estados Unidos, lo que generó conmoción en el mundo de Hollywood.

Diane Ladd Laura Dern
Diane Ladd y Laura Dern mantuvieron un v&iacute;nculo muy cercano.

Diane Ladd y Laura Dern mantuvieron un vínculo muy cercano.

Activa en el mundo de la actuación entre 1956 y 2022, Ladd fue nominada tres veces en la categoría a mejor actriz de reparto en los Premios Oscar. Las películas en cuestión fueron Alice Doesn't Live Here Anymore (1974), Wild at Heart (1990) y Rambling Rose (1991), siendo la primera de estas tres la cual le hizo ganar el BAFTA (Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión).

Su despedida de la ficción fue en 2022 gracias a la película Gigi & Nate, mientras que participó de un episodio de la serie Young Sheldon en 2021. Además, pudo trabajar junto a su hija Laura Dern en varias ocasiones, como fueron los casos de los filmes Alice Doesn't Live Here Anymore (1974), Wild at Heart (1990), Rambling Rose (1991), Citizen Ruth (1996), Daddy and Them (2001) e Inland Empire (2006), además de la tira Enlightened (2011-2013).

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Marvel Studios podría sumar a una de las estrellas de Hollywood.
play

Estrella del cine anunció su deseo de volver a Marvel: de quién se trata

HelloLola lanzó Turria Luv

HELLOLOLA: "La música me ayudó a recuperarme en mis estapas más oscuras"

El sello de la serie, la pelea del pasillo, es un único plano secuencia.

"Daredevil: Born Again", tercera temporada: todo lo que tenés que saber

Datos curiosos del detrás de escena del nuevo Superman que probablemente no sabías.

Superman 2: datos curiosos de la filmación que seguro no sabías

La quinta temporada arranca a fines de noviembre.

Netflix reveló el trailer de la última temporada de Stranger Things

Los argentinos volvieron a elegir a C5N para seguir el minuto a minuto del proceso electoral.

Elecciones legislativas: otra vez los argentinos volvieron a elegir a C5N

últimas noticias

Pablo Laurta seguirá detenido en la cárcel de Cruz del Eje.

La Justicia de Córdoba dictó la prisión preventiva de Pablo Laurta por el doble femicidio

Hace 18 minutos
play
Coca-Cola volvió a usar Inteligencia Artificial para su publicidad navideña.

Escándalo: Coca-Cola volvió a usar Inteligencia Artificial para su publicidad navideña

Hace 21 minutos
Manuel Adorni delineó la nueva etapa del Gobierno: esquema cambiario, reformas urgentes y el fin del rol de vocero

Adorni delineó la nueva etapa del Gobierno: esquema cambiario, reformas urgentes y el fin del rol de vocero

Hace 28 minutos
Omer Neutra, Oz Daniel y Asaf Hamani fueron identificados.

Israel confirmó las identidades de los restos de tres rehenes entregados por Hamás

Hace 36 minutos
Milei junto a sus colaboradores más cercanos.

El Gobierno realizó un acto en Casa Rosada por el Día de las Iglesias Evangélicas

Hace 38 minutos