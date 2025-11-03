Conmoción en Hollywood: murió Diane Ladd, protagonista de Rambling Rose A los 89 años, la actriz estadounidense falleció en su residencia de California y acompañada por su hija Laura Dern, quien confirmó la noticia.







Diane Ladd, estrella de Hollywood, murió a los 89 años. Redes sociales

La actriz estadounidense Diane Ladd murió a los 89 años en su residencia de California y acompañada por su hija Laura Dern, quien se encargó de confirmar la noticia que generó conmoción en el mundo de Hollywood, ya que fue una figura del cine.

En diálogo con el portal de noticias The Hollywood Reporter, Laura Dern confirmó la muerte de su madre Diane Ladd: "Mi increíble heroína y madre, un regalo inmenso, falleció conmigo a su lado esta mañana en su casa de Ojai, California". Con estas palabras, la actriz de 58 años se encargó de anunciar públicamente el desgarrador fallecimiento de su mamá.

"Fue la mejor hija, madre, abuela, actriz, artista y alma compasiva que jamás hubiera imaginado. Fuimos afortunados de tenerla. Ahora vuela con sus ángeles", concluyó el comunicado. Así, la noticia no tardó en difundirse a lo largo y ancho de los Estados Unidos, lo que generó conmoción en el mundo de Hollywood.

Diane Ladd Laura Dern Diane Ladd y Laura Dern mantuvieron un vínculo muy cercano. Redes sociales Activa en el mundo de la actuación entre 1956 y 2022, Ladd fue nominada tres veces en la categoría a mejor actriz de reparto en los Premios Oscar. Las películas en cuestión fueron Alice Doesn't Live Here Anymore (1974), Wild at Heart (1990) y Rambling Rose (1991), siendo la primera de estas tres la cual le hizo ganar el BAFTA (Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión).

Su despedida de la ficción fue en 2022 gracias a la película Gigi & Nate, mientras que participó de un episodio de la serie Young Sheldon en 2021. Además, pudo trabajar junto a su hija Laura Dern en varias ocasiones, como fueron los casos de los filmes Alice Doesn't Live Here Anymore (1974), Wild at Heart (1990), Rambling Rose (1991), Citizen Ruth (1996), Daddy and Them (2001) e Inland Empire (2006), además de la tira Enlightened (2011-2013).

